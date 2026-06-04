Italia descubrió el búnker más sofisticado de la mafia calabresa ‘Ndrangheta: “Digno de un set de filmación”

La policía italiana descubrió en Ardore, localidad de la provincia de Reggio Calabria, en el sur del país, un sofisticado búnker subterráneo presuntamente vinculado a la ‘Ndrangheta, la poderosa mafia calabresa, equipado con un túnel de escape de cerca de 120 metros y sistemas de ocultación que los investigadores describieron como “dignos de un set de filmación”.
El hallazgo, anunciado este jueves por los Carabinieri, se produjo de forma casual durante un registro de rutina en busca de armas. Lo que comenzó como una operación ordinaria derivó en el descubrimiento de lo que las autoridades califican como una de las estructuras clandestinas más avanzadas jamás halladas en la comarca de la Locride.
PUBLICIDAD
Detrás de paredes de apariencia anodina y bajo el piso del inmueble inspeccionado, los agentes del Nucleo Operativo de la Compañía de Locri, con el apoyo del Escuadrón Aerotransportado Cacciatori “Calabria” y los bomberos de Bianco, encontraron un laberinto subterráneo articulado en tres ambientes diferenciados: un dormitorio, un servicio higiénico y una “cámara de fuga”, definida en el comunicado oficial como “el corazón de todo el sistema”.
En esa última estancia se halló el elemento más llamativo de la estructura: una pesada trampilla de hormigón armado, invisible desde el exterior y construida con notable precisión, que se accionaba mediante un sofisticado mecanismo eléctrico oculto. Al abrirla, se accedía a un estrecho corredor subterráneo de cerca de 120 metros excavado en las profundidades del terreno, diseñado específicamente para permitir una rápida huida hacia una zona rural alejada de miradas indiscretas.
PUBLICIDAD
La operación demandó horas de trabajo por la complejidad arquitectónica del recinto. La longitud del pasadizo, la compartimentación de los espacios, los accesos disimulados y la arquitectura global del conjunto llevaron a los investigadores a concluir que se trata del refugio clandestino más sofisticado descubierto hasta ahora en la Locride, región histórica del sur de Calabria con fuerte presencia de la ‘Ndrangheta.
La ‘Ndrangheta, originaria de Calabria, es considerada por organismos internacionales como una de las organizaciones criminales más poderosas y de mayor alcance global, con ramificaciones en el narcotráfico internacional, la construcción y las finanzas en varios continentes. Sus prófugos más buscados suelen permanecer durante años en la clandestinidad gracias a redes de protección y estructuras como la descubierta en Ardore.
PUBLICIDAD
La investigación continúa abierta. Las autoridades judiciales buscan determinar quiénes construyeron y utilizaron el búnker, así como identificar al propietario legal del inmueble bajo el cual se ocultaba la estructura. Por el momento no se han informado detenciones en relación directa con el hallazgo.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD