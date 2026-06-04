Italia descubrió el búnker más sofisticado de la mafia calabresa ‘Ndrangheta: “Digno de un set de filmación”

Agentes de los Carabinieri de Reggio Calabria inspeccionan un búnker de la mafia calabresa 'Ndrangheta.

La policía italiana descubrió en Ardore, localidad de la provincia de Reggio Calabria, en el sur del país, un sofisticado búnker subterráneo presuntamente vinculado a la ‘Ndrangheta, la poderosa mafia calabresa, equipado con un túnel de escape de cerca de 120 metros y sistemas de ocultación que los investigadores describieron como “dignos de un set de filmación”.

El hallazgo, anunciado este jueves por los Carabinieri, se produjo de forma casual durante un registro de rutina en busca de armas. Lo que comenzó como una operación ordinaria derivó en el descubrimiento de lo que las autoridades califican como una de las estructuras clandestinas más avanzadas jamás halladas en la comarca de la Locride.

PUBLICIDAD

Un carabinero ingresa a la entrada del búnker subterráneo descubierto en Ardore, Calabria, presuntamente vinculado a la 'Ndrangheta y equipado con un túnel de escape de 120 metros. (Carabinieri)

Detrás de paredes de apariencia anodina y bajo el piso del inmueble inspeccionado, los agentes del Nucleo Operativo de la Compañía de Locri, con el apoyo del Escuadrón Aerotransportado Cacciatori “Calabria” y los bomberos de Bianco, encontraron un laberinto subterráneo articulado en tres ambientes diferenciados: un dormitorio, un servicio higiénico y una “cámara de fuga”, definida en el comunicado oficial como “el corazón de todo el sistema”.

Logo de los Carabinieri de Reggio Calabria en una imagen de la operación, que derivó en el descubrimiento de un búnker subterráneo de la 'Ndrangheta con túnel de escape en Ardore, Calabria. (Carabinieri)

Un carabinero inspecciona el pasadizo secreto del búnker de la 'Ndrangheta descubierto en Ardore, Calabria, durante el operativo que reveló una de las estructuras clandestinas más sofisticadas halladas en la región. (Carabinieri)

En esa última estancia se halló el elemento más llamativo de la estructura: una pesada trampilla de hormigón armado, invisible desde el exterior y construida con notable precisión, que se accionaba mediante un sofisticado mecanismo eléctrico oculto. Al abrirla, se accedía a un estrecho corredor subterráneo de cerca de 120 metros excavado en las profundidades del terreno, diseñado específicamente para permitir una rápida huida hacia una zona rural alejada de miradas indiscretas.

PUBLICIDAD

Agentes de los Carabinieri inspeccionan la rejilla de acceso al túnel de escape del búnker de la 'Ndrangheta descubierto en Ardore, Calabria. (Carabinieri)

La operación demandó horas de trabajo por la complejidad arquitectónica del recinto. La longitud del pasadizo, la compartimentación de los espacios, los accesos disimulados y la arquitectura global del conjunto llevaron a los investigadores a concluir que se trata del refugio clandestino más sofisticado descubierto hasta ahora en la Locride, región histórica del sur de Calabria con fuerte presencia de la ‘Ndrangheta.

Carabinieri inspeccionan la entrada del túnel subterráneo del búnker de la 'Ndrangheta en Ardore, oculta bajo una rejilla metálica en el terreno, durante el operativo en Reggio Calabria. (Carabinieri)

La ‘Ndrangheta, originaria de Calabria, es considerada por organismos internacionales como una de las organizaciones criminales más poderosas y de mayor alcance global, con ramificaciones en el narcotráfico internacional, la construcción y las finanzas en varios continentes. Sus prófugos más buscados suelen permanecer durante años en la clandestinidad gracias a redes de protección y estructuras como la descubierta en Ardore.

PUBLICIDAD

La investigación continúa abierta. Las autoridades judiciales buscan determinar quiénes construyeron y utilizaron el búnker, así como identificar al propietario legal del inmueble bajo el cual se ocultaba la estructura. Por el momento no se han informado detenciones en relación directa con el hallazgo.