"No me gustó la verdad. Un poquito está bien, pero todo el partido… Preferiría que alienten al equipo, que festejen por la buena labor que el equipo estaba dando, que ironizar sobre eso, no me gustó. Entiendo a la gente pero cuando ya es reiterado no me gusta. No nos tenemos que enganchar con el morbo de afuera", cuestionó el Muñeco en conferencia de prensa.