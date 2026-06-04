México

Cepillado y enjuague: la dupla matutina que previene enfermedades de las encías

Mientras duermes, los microorganismos se multiplican y al despertar la boca alberga la mayor concentración bacteriana de todo el día

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Una ilustración en acuarela muestra a una mujer frente a un espejo, sosteniendo un cepillo de dientes y sonriendo. Se ve su reflejo, la luz del sol entra por una ventana.
El enjuague usado junto al cepillado reduce la placa dental y la gingivitis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada mañana, al abrir los ojos, la boca alberga la mayor concentración bacteriana del día.

En México 95% de la población tiene enfermedades en las encías o caries, de acuerdo con un boletín informativo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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Durante el sueño, el flujo de saliva cae de forma sostenida y las colonias de microorganismos se multiplican sin freno, según un estudio publicado en la revista científica PLOS ONE y difundido a través del repositorio digital de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Boca abierta de una persona mostrando dientes superiores e inferiores cubiertos de sarro.
Durante el sueño, el flujo de saliva disminuye y las bacterias en la boca se multiplican sin freno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras duermes, las bacterias toman el control de tu boca

El estudio de PLOS ONE fue realizado por investigadores de las universidades de Niigata y Osaka, Japón.

Mediante secuenciación genética, analizaron las biopelículas (comunidad de microbios que se adhieren a una superficie) orales de diez voluntarios sanos antes y después de dormir.

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Los resultados hallaron bacterias como Prevotella y Corynebacterium (causantes de infecciones graves) con una abundancia mayor al despertar que antes de acostarse, en todas las zonas de la cavidad bucal: mucosa, paladar, lengua, encías y superficie dental.

Caricatura de un diente guerrero con armadura de cristal, espada y escudo, defendiendo una boca de monstruos ácidos rojos y amarillos y bacterias verdes.
Prevotella y Fusobacterium, asociados a la periodontitis, son más abundantes por la mañana que durante el resto del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevotella no es una bacteria menor. Los mismos investigadores documentaron, en un modelo experimental previo, que este género y Fusobacterium se asocian con la periodontitis.

La periodontitis es una infección grave que destruye los huesos y tejidos que sostienen los dientes.

Al amanecer, ambas bacterias están en su punto más alto.

La saliva cumple una función de limpieza pasiva mientras estamos despiertos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La producción de compuestos de azufre volátiles —responsables del mal aliento— alcanza su pico máximo en la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al dormir, esa defensa natural se reduce, y el ecosistema microbiano de la boca se reconfigura hacia formas más agresivas.

El problema se acumula en las encías en silencio

Francisco Javier Marichi Rodríguez, director de la Facultad de Odontología de la UNAM, advierte que las enfermedades periodontales son, en su mayoría, silenciosas.

Los dientes pierden el tejido de soporte debido a la infección, se empiezan a mover y acaban cayéndose sin que el paciente haya sentido molestia”, señala el especialista en ortodoncia mediante el boletín informativo.

Primer plano de una encía inflamada junto a dientes con sarro amarillo visible en la base.
En México, 95% de la población tiene caries o enfermedades en las encías, según la Facultad de Odontología de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que las enfermedades bucodentales afectan a alrededor de 3,500 millones de personas en el mundo.

El mal aliento matutino tiene una explicación química

El estudio también documenta que la producción de compuestos de azufre volátiles —los responsables del mal aliento— alcanza su pico máximo en la mañana, precisamente por el aumento en el número de bacterias en la saliva durante la noche.

Esos compuestos incluyen metil mercaptano, sulfuro de hidrógeno y dimetil sulfuro, gases con aromas desagradables.

Joven sentado en la cama, con la mano en la boca, cubierto por sábanas blancas, junto a una mesita con vaso de agua.
Las enfermedades periodontales son silenciosas: los dientes pueden caerse sin que el paciente haya sentido molestia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No son una molestia menor: son el indicador de que la carga bacteriana en la lengua y en los biopelículas dentales llegó a su nivel más alto del ciclo de 24 horas.

Cepillado y enjuague: la dupla matutina que previene enfermedades de las encías

El cepillado no actúa solo. Una revisión científica publicada en repositorio digital de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos encontró evidencia de que el enjuague, usado como complemento al cepillado mecánico, reduce de forma significativa la placa dental y la inflamación de las encías.

El mismo análisis, firmado por investigadores de la revista Journal of Dental Research, advierte que no todos los enjuagues funcionan igual.

Vaso de agua, cepillo de dientes infantil turquesa y blanco, tubo de pasta dental con fluoruro y temporizador digital de 2 minutos sobre madera clara.
El cepillado nocturno y el matutino responden a momentos distintos del ciclo bacteriano: ninguno sustituye al otro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los enjuagues que contienen clorhexidina muestran los efectos más amplios, seguidos por los de aceites esenciales y cloruro de cetilpiridinio, que también reducen la placa aunque en menor medida.

Un segundo estudio del mismo número señala que los enjuagues antimicrobianos de uso diario pueden eliminar bacterias patógenas, pero también reducen la diversidad microbiana y pueden favorecer la proliferación de especies no deseadas.

El enjuague ideal, indican los autores, debería equilibrar la comunidad bacteriana, no suprimirla por completo.

Cepillo de dientes
Los enjuagues antimicrobianos de uso diario pueden eliminar bacterias benéficas junto con las patógenas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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