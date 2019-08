A cada paso que da, Daniele De Rossi continúa bañándose en el fervor de los hinchas de Boca. El mediocampista italiano, de 36 años, no ve la hora de hacer su presentación con la casaca auriazul. Y trabaja en consecuencia. El ex Roma tuvo un gesto profundamente profesional, que no hizo más que probar sus ganas por debutar en su nuevo club: se entrenó sábado y domingo para continuar con su puesta a punto y, a pesar de que el plantel tiene libres los lunes y los martes, hoy volvió a practicar para cumplir con su plan: estar presente el martes 13 de agosto ante Almagro, por Copa Argentina.