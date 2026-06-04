Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 4 de junio

El dólar al público es ofrecido a $1.460 para la venta en el Banco Nación. El blue sube a $1.435. En 2026 el BCRA lleva comprados USD 10.000 millones en el mercado

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14:43 hsHoy

Sube el dólar blue

La cotización informal del dólar gana cinco pesos o 0,3% este jueves, a $1.435 para la venta. En tanto, el dólar al público descontó la suba inicial, cuando llegó a operar a $1.465 para la venta en el Banco Nación, y cerca del mediodía es negciado a $1.460, el valor de cierre de la sesión anterior.

14:41 hsHoy

El mercado estima que el Gobierno podría comprar USD 17.000 millones en 2026 mientras avanza la devaluación del peso

Los analistas consideran factible la posibilidad de que el BCRA adquiera más divisas de las estipuladas en la meta original. La volatilidad internacional demora el regreso a los mercados de deuda

El Gobierno ya superó la meta de compra de divisas fijada para todo 2026: USD 10.000 millones.
El Gobierno ya superó la meta de compra de divisas fijada para todo 2026: USD 10.000 millones.

La caída de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que llevó los rendimientos al 4,50%, el nivel más alto en dos semanas, impactó en el rally de los títulos soberanos argentinos, que también retrocedieron cerca de 0,2% y sumaron 4 unidades al riesgo país, que alcanzó los 492 puntos básicos. La expectativa de una suba de tasas de interés en EE.UU. mantiene la tensión en los mercados.

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13:14 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es operado a $1.460 para la venta según la referencia del Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras, el dólar minorista promedió $1.459,69 para la venta y $1.408,76 para la compra.

13:13 hsHoy

Cuántos dólares acumuló el Banco Central de los USD 10.000 millones que compró en 2026

La entidad que conduce Santiago Bausili ya superó el 100% del objetivo anual, pero no logró mantener la totalidad de las divisas. La tendencia que se anticipa desde mayo a partir del Bonar 2027 y 2028 y lo que se espera para el segundo semestre

El Banco Central alcanzó la meta anual de compras de dólares, pero enfrenta desafíos para acumular reservas netas.
El Banco Central alcanzó la meta anual de compras de dólares, pero enfrenta desafíos para acumular reservas netas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó la meta de compra de dólares que acordó para este año por USD 10.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero la entidad que conduce Santiago Bausili no pudo quedarse con la totalidad de esas adquisiciones.

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13:12 hsHoy

Dólares del colchón: los bancos tienen USD 17.000 millones de los ahorristas que siguen sin volcar al crédito

Una parte de la compra de divisas de los individuos termina en depósitos, aumentando la capacidad prestable de las entidades. Cavallo sugirió copiar a Perú y Uruguay, que no tienen limitaciones para otorgar financiamiento en moneda extranjera

Los bancos tienen casi la mitad de los depósitos en dólares del sector privado sin uso alguno. (REUTERS/Willy Kurniawan)
Los bancos tienen casi la mitad de los depósitos en dólares del sector privado sin uso alguno. (REUTERS/Willy Kurniawan)

El crecimiento de los depósitos en dólares por parte del sector privado ya elevó la cifra en los bancos a cerca de USD 40.000 millones, un récord de los últimos 25 años. Sin embargo, el crédito en moneda extranjera no aumenta en la misma magnitud: cerca del 50% de esos fondos sigue sin prestarse y se mantienen ociosos en las entidades.

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13:12 hsHoy

El dólar subió por tercer día seguido y cerró a $1.460 en el Banco Nación

El tipo de cambio mayorista alcanzó su precio más alto desde el 5 de febrero, mientras que la divisa al público ganó diez pesos este miércoles

El dólar anota una suba de 2,2% en el primer tramo de junio.
El dólar anota una suba de 2,2% en el primer tramo de junio.

Con un nutrido volumen de negocios de USD 659,6 millones ofertados en el segmento de contado, el dólar mayorista subió 11,50 pesos o 0,9%, a $1.438,50, el precio más alto desde el 5 de febrero.

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13:11 hsHoy

El BCRA compró USD 43 millones en el mercado

El Banco Central compró USD 43 millones en el mercado, el 6,5% del monto negociado. Las reservas internacionales brutas cedieron USD 13 millones, a 48.414 millones de dólares.

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