Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 4 de junio

El Banco Central compró USD 43 millones en el mercado, el 6,5% del monto negociado. Las reservas internacionales brutas cedieron USD 13 millones, a 48.414 millones de dólares.

Con un nutrido volumen de negocios de USD 659,6 millones ofertados en el segmento de contado, el dólar mayorista subió 11,50 pesos o 0,9%, a $1.438,50 , el precio más alto desde el 5 de febrero.

El crecimiento de los depósitos en dólares por parte del sector privado ya elevó la cifra en los bancos a cerca de USD 40.000 millones , un récord de los últimos 25 años. Sin embargo, el crédito en moneda extranjera no aumenta en la misma magnitud: cerca del 50% de esos fondos sigue sin prestarse y se mantienen ociosos en las entidades.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó la meta de compra de dólares que acordó para este año por USD 10.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) . Pero la entidad que conduce Santiago Bausili no pudo quedarse con la totalidad de esas adquisiciones.

El dólar al público es operado a $1.460 para la venta según la referencia del Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras, el dólar minorista promedió $1.459,69 para la venta y $1.408,76 para la compra.

La caída de los bonos del Tesoro de Estados Unidos , que llevó los rendimientos al 4,50%, el nivel más alto en dos semanas, impactó en el rally de los títulos soberanos argentinos, que también retrocedieron cerca de 0,2% y sumaron 4 unidades al riesgo país , que alcanzó los 492 puntos básicos . La expectativa de una suba de tasas de interés en EE.UU. mantiene la tensión en los mercados.

La cotización informal del dólar gana cinco pesos o 0,3% este jueves, a $1.435 para la venta. En tanto, el dólar al público descontó la suba inicial, cuando llegó a operar a $1.465 para la venta en el Banco Nación, y cerca del mediodía es negciado a $1.460, el valor de cierre de la sesión anterior.

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