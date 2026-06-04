Federico Sturzenegger defendió el modelo económico: “La Argentina odiaba las exportaciones”

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la liberalización comercial como motor del crecimiento argentino

Durante una entrevista en la señal de streaming Infobae en Vivo, Federico Sturzenegger, actual asesor presidencial y figura central de la política económica argentina, expuso una visión disruptiva sobre el rumbo productivo del país. “Argentina odiaba las exportaciones”, sintetizó, al tiempo que defendió la apertura comercial y la desregulación como motores del crecimiento. Su análisis recorrió desde la competencia industrial con Brasil hasta el rol de la petroquímica, y enfatizó la relevancia del equilibrio fiscal y la baja de impuestos.

El funcionario comenzó remarcando la transformación en la matriz productiva: “La Argentina va a ser el mayor productor mundial de fertilizantes”, afirmó. El asesor fundamentó su postura en el potencial de Vaca Muerta y la disponibilidad de gas, que considera clave para el desarrollo de la industria nacional. “El desarrollo industrial argentino tendrá su base en el gas”, puntualizó.

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Sturzenegger señaló que el cambio de paradigma económico parte de una convicción: “La libertad económica y el equilibrio fiscal son los dos grandes pilares del gobierno”. Según detalló, la administración actual impulsa una baja del gasto público como precondición para reducir la presión impositiva sobre empresas y ciudadanos. “La motosierra sigue: a medida que bajamos el gasto, bajamos impuestos”, enfatizó, vinculando la disciplina fiscal con la competitividad externa.

Durante el diálogo, el economista profundizó en la competencia regional. “La industria petroquímica argentina va a arrasar con la brasileña”, sostuvo. Describió cómo la combinación de recursos energéticos y la apertura de mercados permite a las empresas locales ganar terreno y exportar a gran escala. En ese sentido, subrayó: “Las exportaciones lideran el crecimiento por primera vez en la historia argentina”.

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El funcionario rechazó la idea de un retroceso económico, pese a las tensiones sociales y los desafíos que enfrenta el país. “No puedo aceptar la premisa de que estamos en recesión ni en crisis, porque estamos en un pico”, remarcó. El asesor defendió la política de reducción de impuestos como un proceso gradual y condicionado a la gestión provincial: “La baja de impuestos solo será posible a nivel provincial si la gente elige candidatos de La Libertad Avanza”.

Uno de los ejes que marcó Sturzenegger fue la relación entre importaciones y exportaciones. “Cada importación crea su exportación”, explicó, al argumentar que la apertura comercial estimula la competitividad de las empresas locales y genera un círculo virtuoso de crecimiento. El asesor destacó la eliminación de regulaciones como un factor decisivo para el desempeño exportador: “La eliminación de regulaciones permitió que las exportaciones industriales y de pymes vuelen”.

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Sturzenegger defendió el esquema de incentivos para el sector productivo y sostuvo que el país atraviesa una etapa inédita. “Las exportaciones lideran el crecimiento por primera vez en la historia argentina”, reiteró, apuntando a la diversificación de los destinos y la expansión de la oferta nacional.

El Ministro sostuvo que el desarrollo industrial nacional se apoya en el gas y la expansión de la petroquímica

El asesor presidencial detalló que la liberalización de mercados impactó de lleno en la estructura industrial. “La industria petroquímica argentina va a arrasar con la brasileña”, insistió, y agregó que la disponibilidad de gas sitúa a la Argentina en una posición privilegiada para atraer inversiones y generar valor agregado. “El desarrollo industrial argentino tendrá su base en el gas”, afirmó.

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En otro tramo de la entrevista, Sturzenegger abordó la cuestión fiscal y su impacto en la competitividad. “La libertad económica y el equilibrio fiscal son los dos grandes pilares del gobierno”, subrayó. El funcionario explicó que la política de recorte del gasto abre espacio para reducir impuestos, aunque condicionó la baja de tributos a la voluntad política en las provincias: “La baja de impuestos solo será posible a nivel provincial si la gente elige candidatos de La Libertad Avanza”.

Sobre el futuro de la economía, Sturzenegger se mostró optimista respecto a la capacidad del país para liderar el mercado global de fertilizantes. “Argentina será el mayor productor mundial de fertilizantes”, reiteró. Remarcó que el aprovechamiento del gas permitirá a la industria local competir con los grandes jugadores internacionales.

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El funcionario sostuvo que la combinación de apertura comercial, disciplina fiscal y desregulación crea un entorno propicio para el crecimiento sostenido. “Cada importación crea su exportación”, insistió, y planteó que el modelo de crecimiento se apoya en la integración con el mundo y en la generación de incentivos para las empresas.

Sturzenegger hizo hincapié en la necesidad de mantener el rumbo económico y profundizar las reformas para consolidar el proceso de transformación. Señaló que el desarrollo de la industria petroquímica y la expansión de las exportaciones son los motores de la nueva etapa productiva. “La eliminación de regulaciones permitió que las exportaciones industriales y de pymes vuelen”, reiteró.

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El asesor presidencial concluyó que el país atraviesa un momento de oportunidades para el sector privado. “No puedo aceptar la premisa de que estamos en recesión ni en crisis, porque estamos en un pico”, sostuvo. Reivindicó la política de incentivos para el sector productivo y expresó confianza en la consolidación de un modelo basado en la apertura, la competitividad y la generación de empleo.

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