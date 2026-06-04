Economía

Federico Sturzenegger defendió el modelo económico: “La Argentina odiaba las exportaciones”

El economista sostuvo que el modelo de crecimiento nacional se apoya en el impulso de ventas externas y la liberalización de mercados, con foco en el desarrollo energético y la baja de impuestos

Guardar
Google icon
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la liberalización comercial como motor del crecimiento argentino

Durante una entrevista en la señal de streaming Infobae en Vivo, Federico Sturzenegger, actual asesor presidencial y figura central de la política económica argentina, expuso una visión disruptiva sobre el rumbo productivo del país. “Argentina odiaba las exportaciones”, sintetizó, al tiempo que defendió la apertura comercial y la desregulación como motores del crecimiento. Su análisis recorrió desde la competencia industrial con Brasil hasta el rol de la petroquímica, y enfatizó la relevancia del equilibrio fiscal y la baja de impuestos.

El funcionario comenzó remarcando la transformación en la matriz productiva: “La Argentina va a ser el mayor productor mundial de fertilizantes”, afirmó. El asesor fundamentó su postura en el potencial de Vaca Muerta y la disponibilidad de gas, que considera clave para el desarrollo de la industria nacional. “El desarrollo industrial argentino tendrá su base en el gas”, puntualizó.

PUBLICIDAD

Sturzenegger señaló que el cambio de paradigma económico parte de una convicción: “La libertad económica y el equilibrio fiscal son los dos grandes pilares del gobierno”. Según detalló, la administración actual impulsa una baja del gasto público como precondición para reducir la presión impositiva sobre empresas y ciudadanos. “La motosierra sigue: a medida que bajamos el gasto, bajamos impuestos”, enfatizó, vinculando la disciplina fiscal con la competitividad externa.

Durante el diálogo, el economista profundizó en la competencia regional. “La industria petroquímica argentina va a arrasar con la brasileña”, sostuvo. Describió cómo la combinación de recursos energéticos y la apertura de mercados permite a las empresas locales ganar terreno y exportar a gran escala. En ese sentido, subrayó: “Las exportaciones lideran el crecimiento por primera vez en la historia argentina”.

PUBLICIDAD

El funcionario rechazó la idea de un retroceso económico, pese a las tensiones sociales y los desafíos que enfrenta el país. “No puedo aceptar la premisa de que estamos en recesión ni en crisis, porque estamos en un pico”, remarcó. El asesor defendió la política de reducción de impuestos como un proceso gradual y condicionado a la gestión provincial: “La baja de impuestos solo será posible a nivel provincial si la gente elige candidatos de La Libertad Avanza”.

Uno de los ejes que marcó Sturzenegger fue la relación entre importaciones y exportaciones. “Cada importación crea su exportación”, explicó, al argumentar que la apertura comercial estimula la competitividad de las empresas locales y genera un círculo virtuoso de crecimiento. El asesor destacó la eliminación de regulaciones como un factor decisivo para el desempeño exportador: “La eliminación de regulaciones permitió que las exportaciones industriales y de pymes vuelen”.

Sturzenegger defendió el esquema de incentivos para el sector productivo y sostuvo que el país atraviesa una etapa inédita. “Las exportaciones lideran el crecimiento por primera vez en la historia argentina”, reiteró, apuntando a la diversificación de los destinos y la expansión de la oferta nacional.

El Ministro sostuvo que el desarrollo industrial nacional se apoya en el gas y la expansión de la petroquímica
El Ministro sostuvo que el desarrollo industrial nacional se apoya en el gas y la expansión de la petroquímica

El asesor presidencial detalló que la liberalización de mercados impactó de lleno en la estructura industrial. “La industria petroquímica argentina va a arrasar con la brasileña”, insistió, y agregó que la disponibilidad de gas sitúa a la Argentina en una posición privilegiada para atraer inversiones y generar valor agregado. “El desarrollo industrial argentino tendrá su base en el gas”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, Sturzenegger abordó la cuestión fiscal y su impacto en la competitividad. “La libertad económica y el equilibrio fiscal son los dos grandes pilares del gobierno”, subrayó. El funcionario explicó que la política de recorte del gasto abre espacio para reducir impuestos, aunque condicionó la baja de tributos a la voluntad política en las provincias: “La baja de impuestos solo será posible a nivel provincial si la gente elige candidatos de La Libertad Avanza”.

Sobre el futuro de la economía, Sturzenegger se mostró optimista respecto a la capacidad del país para liderar el mercado global de fertilizantes. “Argentina será el mayor productor mundial de fertilizantes”, reiteró. Remarcó que el aprovechamiento del gas permitirá a la industria local competir con los grandes jugadores internacionales.

El funcionario sostuvo que la combinación de apertura comercial, disciplina fiscal y desregulación crea un entorno propicio para el crecimiento sostenido. “Cada importación crea su exportación”, insistió, y planteó que el modelo de crecimiento se apoya en la integración con el mundo y en la generación de incentivos para las empresas.

Sturzenegger hizo hincapié en la necesidad de mantener el rumbo económico y profundizar las reformas para consolidar el proceso de transformación. Señaló que el desarrollo de la industria petroquímica y la expansión de las exportaciones son los motores de la nueva etapa productiva. “La eliminación de regulaciones permitió que las exportaciones industriales y de pymes vuelen”, reiteró.

El asesor presidencial concluyó que el país atraviesa un momento de oportunidades para el sector privado. “No puedo aceptar la premisa de que estamos en recesión ni en crisis, porque estamos en un pico”, sostuvo. Reivindicó la política de incentivos para el sector productivo y expresó confianza en la consolidación de un modelo basado en la apertura, la competitividad y la generación de empleo.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

* De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

* De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

* De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

* De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

* De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

ArgentinaAperturaEquilibrio fiscalÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El segmento que ya domina las ventas: cuáles son y cuánto cuestan los 12 SUV compactos más baratos en junio

La llegada de nuevos modelos este año cambió la oferta en Argentina. Entre 33 y 43 millones de pesos hay una docena de productos con alternativas de nafteros, híbridos y eléctricos

El segmento que ya domina las ventas: cuáles son y cuánto cuestan los 12 SUV compactos más baratos en junio

Nueva VTV: qué dijo el Gobierno sobre los cambios a la revisión técnica obligatoria que empiezan a regir el mes próximo

El Ejecutivo modificó la normativa y habilitó nuevos talleres para el control vehicular, con impacto en los conductores y el sistema de inspección en todo el país

Nueva VTV: qué dijo el Gobierno sobre los cambios a la revisión técnica obligatoria que empiezan a regir el mes próximo

La crisis del neumático golpea a Pirelli: paralizará su fábrica una semana y reorganizará la producción

La compañía implementará suspensiones temporarias en su planta de Merlo y modificará los turnos laborales desde julio ante un escenario marcado por la menor demanda y cambios en el mercado

La crisis del neumático golpea a Pirelli: paralizará su fábrica una semana y reorganizará la producción

Mercado Libre abrió un centro logístico en Don Torcuato y confirmó que generará 900 empleos

El gigante del comercio electrónico invirtió USD 1,3 millones para abrir el centro logístico en el partido bonaerense de Tigre. Luego de sumar aviones a su operación, ahora busca fortalecer su presencia en la Zona Norte del AMBA

Mercado Libre abrió un centro logístico en Don Torcuato y confirmó que generará 900 empleos

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 4 de junio

El dólar al público es ofrecido a $1.460 para la venta en el Banco Nación. El blue sube a $1.435. En 2026 el BCRA lleva comprados USD 10.000 millones en el mercado

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 4 de junio

DEPORTES

La Catedral recibe una nueva edición del clásico de San Isidro

La Catedral recibe una nueva edición del clásico de San Isidro

La lujosa llegada de Franco Colapinto a Mónaco y su exclusivo hospedaje durante el Gran Premio de Fórmula 1 en un imponente yate

Murió a los 91 años José “Nene” Sanfilippo, una de las máximas glorias del fútbol argentino

Una figura de Inglaterra se quedó afuera del Mundial 2026 y se fue de fiesta tras su exclusión: “Las mujeres lo rodeaban por todas partes”

La cruda revelación de una figura de Argentina sobre los motivos de la dolorosa eliminación del Mundial 2002: el aprendizaje para Scaloni

TELESHOW

Los tiernos saludos de Fito Páez y Romina a su hija Margarita el día de su cumpleaños: “Seguí iluminando el mundo”

Los tiernos saludos de Fito Páez y Romina a su hija Margarita el día de su cumpleaños: “Seguí iluminando el mundo”

La emoción de Ricky Sarkany por convertirse en abuelo por tercera vez: “Explotados de vida”

El inesperado gesto de Luciano Castro a Griselda Siciliani que reavivó los rumores de reconciliación

Ángela Leiva cantó junto a Abel Pintos en Es mi sueño y conmovió a todos: “Esperé mucho este momento”

La sorpresa de Mario Pergolini por la irrupción de Nelson Castro en su programa: “Esto es impagable”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: El fichaje de Luis Palma se convierte en el más caro en la historia del Lech Poznań

Honduras: El fichaje de Luis Palma se convierte en el más caro en la historia del Lech Poznań

Los bloqueos no ceden en Bolivia durante el feriado por Corpus Christi: hay 84 cortes en todo el país

Huida, abandono y decomiso: Policía dominicana incauta 580 mil cigarrillos de contrabando tras persecución

Honduras condena ataques contra Kuwait y Bahréin y pide evitar una mayor escalada en Oriente Medio

Tragedia en el Downtown de Miami: Muere ingeniera nicaragüense tras desplome en la construcción de un rascacielos