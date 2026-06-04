Las zonas francas concentran cerca del 60% de las exportaciones de República Dominicana, según el Gobierno

Vista aérea de una zona franca en República Dominicana, con múltiples almacenes, contenedores de envío apilados y camiones cargando, ilustrando la actividad logística y comercial vital para la economía del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las zonas francas sostienen cerca del 60 % de las exportaciones de República Dominicana, según afirmó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes Eduardo Sanz Lovatón durante un diálogo sobre el sector exportador dominicano, en el que vinculó ese peso con la transformación productiva del país y con una serie de cambios logísticos, aduaneros y normativos aplicados en los últimos años.

El funcionario señaló que entre enero y abril de 2026 las exportaciones crecieron 19 %, después de haber aumentado 11% en 2025, dentro de un intercambio comercial que, según explicó, alcanza los 44.000 millones de pesos dominicanos. También recordó que el país pasó de exportar alrededor de $700 millones mensuales en 2018 y 2019 a mantener ahora un promedio de entre $1.200 millones y $1.300 millones cada mes.

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Sanz Lovatón presentó a las zonas francas como la base de la matriz exportadora nacional. Explicó que hace 10 años más de la mitad de las exportaciones de ese sector correspondían a textiles, mientras que en la actualidad más del 35 % está integrado por insumos médicos y alrededor del 15 % por componentes electrónicos y tecnológicos.

“Hoy cerca del 50 % de nuestras exportaciones de zonas francas corresponden a productos que hace apenas diez años no exportábamos”, sostuvo el ministro Sanz Lovatón.

Las zonas francas sostienen cerca del 60 % de las exportaciones de República Dominicana, según el ministro Eduardo-Yayo-Sanz Lovatón. (Foto archivo)

Las zonas francas cambiaron su perfil y ganaron espacio los insumos médicos y la tecnología

El cambio en la composición de las ventas al exterior es uno de los datos que el funcionario utilizó para describir cómo están trabajando las zonas francas. Su planteo fue que el sector dejó de concentrarse en una canasta más estrecha, dominada por textiles, y avanzó hacia bienes de mayor complejidad industrial.

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De acuerdo con su explicación, parte de ese resultado responde a reformas impulsadas durante los últimos seis años: la modernización del sistema aduanero, la aprobación de nuevas leyes vinculadas a la logística y el comercio, y la instalación de equipos de rayos X en los puertos.

El ministro agregó que el tiempo promedio para despachar un contenedor se redujo de nueve días a poco más de 24 horas. Según su descripción, esa caída en los plazos fortaleció la competitividad del país y facilitó el comercio exterior.

Durante su participación en un encuentro organizado por la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Sanz Lovatón afirmó que las exportaciones son el principal rubro económico de la nación y que han superado más de $2,000 millones en los últimos dos años. También sostuvo que el país se consolidó como una potencia exportadora por el crecimiento sostenido de sus ventas externas, la diversificación productiva y los avances en infraestructura logística.

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Las zonas francas cambiaron su perfil exportador y hoy concentran más del 35 % en insumos médicos y alrededor del 15 % en componentes electrónicos y tecnológicos. (Foto: Shutterstock)

La expansión exportadora se apoyó en inversión, logística y nuevas industrias

El funcionario destacó además una reducción de casi 40 % en el déficit de cuenta corriente. A su juicio, ese dato muestra que el país no solo exporta más, sino que exporta bienes con mayor valor agregado.

En la misma línea, señaló que la inversión extranjera directa pasó de unos $2,500 millones en 2018 y 2019 a más de $5,000 millones en 2025. Atribuyó ese desempeño a la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica y la confianza que proyecta el país ante los inversionistas internacionales.

Sanz Lovatón dijo que República Dominicana cuenta con ocho aeropuertos internacionales, 18 puertos y una de las mayores conectividades aéreas de América Latina hacia Estados Unidos y Europa. Presentó esa estructura como una de las ventajas logísticas que respaldan el desempeño exportador.

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También reconoció que persisten retos como la reducción de la pobreza, la necesidad de reformas estructurales y el fortalecimiento de la competitividad nacional. Al mismo tiempo, sostuvo que el país demostró capacidad para transformar sectores estratégicos mediante la coordinación entre el sector público y el privado.

Como ejemplos mencionó el desarrollo del turismo en Punta Cana, la recuperación de las zonas francas y los esfuerzos orientados a atraer nuevas industrias de alto valor agregado. En ese marco, reveló que el Gobierno mantiene conversaciones para impulsar la instalación de la industria de semiconductores en territorio dominicano.