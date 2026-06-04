Ángela Leiva cantó junto a Abel Pintos en Es mi sueño y conmovió a todos:“Esperé mucho este momento”

Angela Leiva y Abel Pintos juntos en Es mi sueño

La noche del 3 de junio de 2026, Ángela Leiva y Abel Pintos protagonizaron el momento más esperado de Es mi sueño, el ciclo de Guido Kaczka en El Trece. Con la interpretación conjunta de Oncemil, ambos artistas lograron una combinación de voces que emocionó tanto al público como al jurado, consolidando una de las escenas más celebradas del programa.

Ángela Leiva y Abel Pintos protagonizaron el momento más esperado de Es mi sueño con una interpretación conjunta de Oncemil en eltrece

Este encuentro no solo marcó un hito por la unión de dos referentes de la música argentina, sino que también representó la realización de un anhelo largamente postergado para la cantante de cumbia. “Cuando salió esa canción, yo grabé una versión tipo cover en un estudio. Tanto mi familia como mis amigos, que me conocen de toda la vida, esperaron mucho este momento. Gracias, de verdad”, confesó Ángela, visiblemente conmovida tras la actuación junto a uno de sus ídolos.

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El público pudo ver a ambos artistas intercambiando versos de Oncemil y fusionando sus estilos. La decisión de interpretar este tema juntos fue celebrada por los presentes, quienes aplaudieron la química y la entrega en el escenario.

Ángela Leiva reveló que había grabado una versión cover de Oncemil y afirmó que esperó mucho este momento junto a Abel Pintos

Durante la emisión, el jurado integrado por Joaquín Levinton y Carlos Baute, junto con el propio Guido Kaczka, observó atentamente desde sus asientos. Los tres activaron la palanca verde, lo que equivalía a un respaldo unánime y explícito a la presentación. El conductor resumió el clima con una frase breve pero contundente: “Qué lindo, gracias. Qué noche”.

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La actuación de Leiva y Pintos fue el broche de oro de la jornada. Esta colaboración se venía anticipando durante las emisiones previas, generando expectativa y especulaciones sobre el repertorio elegido y la dinámica que mostrarían en vivo. La respuesta superó las previsiones, tanto por la calidad interpretativa como por la carga emocional que transmitieron.

La colaboración entre Ángela Leiva y Abel Pintos había sido anticipada en emisiones previas y generó expectativa por el repertorio elegido

La primera vez que Leiva y Pintos compartieron escenario en televisión fue, según la propia cantante, un sueño cumplido. Detrás de ese deseo había años de admiración y preparativos. “Esperé mucho este momento”, insistió Ángela, reconociendo que su entorno más cercano había seguido de cerca cada paso que la acercara a Abel Pintos, una figura central en la escena musical argentina.

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Quienes siguieron la transmisión de Es mi sueño coincidieron en que la presentación conjunta de ambos artistas fue uno de los puntos más altos del ciclo. La reacción entusiasta del jurado, el comentario elogioso de Guido Kaczka y la ovación de los presentes sellaron la importancia del momento.

La colaboración entre Ángela Leiva y Abel Pintos no solo generó repercusión en el estudio. En las redes sociales, la actuación se instaló rápidamente entre las tendencias, alimentando el entusiasmo de los seguidores de ambos músicos.

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Es mi sueño reafirmó su propuesta de cumplir deseos y reunir figuras destacadas con el dúo de Ángela Leiva y Abel Pintos

El cruce de estilos y sensibilidades de Leiva y Pintos sumó un capítulo especial a la historia reciente de la televisión argentina, dejando en claro que la música sigue siendo capaz de reunir y conmover a públicos diversos.

El segmento protagonizado por ambos artistas se inscribió dentro de una edición que ya venía marcada por la emotividad. La dinámica del programa, basada en cumplir deseos y reunir a figuras destacadas, encontró en esta dupla un ejemplo acabado de cómo la televisión puede generar momentos únicos e inesperados.

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La cantante Performance M ofrece una emotiva interpretación en el escenario, mostrando una profunda conexión con su música y el público.

El jurado, siempre atento a las interpretaciones, no ocultó su satisfacción. La unanimidad del “verde” fue interpretada por muchos como una confirmación de la calidad y el impacto del dúo musical.

Ángela Leiva y Abel Pintos cumplieron un sueño largamente esperado por la cantante y sus seguidores, y regalaron un momento memorable a los televidentes, consolidando su lugar como referentes de la música en el país. La apuesta de Es mi sueño por reunir a grandes voces y concretar encuentros inesperados volvió a dar frutos, sellando una noche que quedará en la memoria de su audiencia.

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