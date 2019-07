El volante que disputó 18 temporadas en la Roma y se coronó campeón del mundo en 2006 con la selección de Italia confesó cuál fue su reacción cuando Nicolás Burdisso, su ex compañero de equipo y actual Director Deportivo del "Xeneize", le propuso vestir la camiseta azul y oro. "Hablamos seguido con Nico. No me acuerdo cuándo fue la primera propuesta, pero cuando me acercó el ofrecimiento formal primero le dije que sí y después le dije que tenía que pensarlo un poco. Tengo 36 años y cambiar todo y venir acá me daba miedo y a mi familia también. Ahora que ya vine, conocí el club y al presidente, estoy cómodo. Burdisso es un profesional y fue la primer garantía para venir acá", explicó el Tano delante de los micrófonos.