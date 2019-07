Muchos pensaron que el rubio de barba era hermano de Daniele por su gran parecido físico, aunque en realidad se trata de Simone Paoletti, quien se ufana de haber sido el primero en adoptar ese look teóricamente copiado por el futbolista. "¿Dónde va a jugar? Tengo una idea pero no lo diré. En Italia no se quedará", había adelantado a fines de mayo, cuando el símbolo de la Roma se estaba despidiendo del club. Fue una de las pistas de su arribo a la Ribera que había sembrado su confidente.