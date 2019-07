Boca definirá el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores este miércoles ante Atlético Paranaense y el italiano está empapado en la relevancia del caso (aunque no está inscripto en la lista de buena fe y disponible para debutar). Ya no habrá videos emotivos ni cotillón. A partir de ahora De Rossi es un jugador más dentro del plantel azul y oro que intentará ganarse el lugar en el once del DT.