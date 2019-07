La final a la que hizo mención será su despedida: la revancha por los octavos contra los brasileños. "Es muy difícil describir en palabras el cariño que me dio y me da la gente. Desde el primer momento me hicieron sentir muy bien, no te voy a decir que no me cuesta irme porque he pasado lindos momentos acá. Pero creo que es hasta pronto y si Dios quiere por qué no volver en algún momento", concluyó.