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Qué tomar para el dolor de cabeza por el calor

El dolor de cabeza por calor es una de las molestias más comunes durante las altas temperaturas y puede ser señal de que el cuerpo necesita atención inmediata para evitar riesgos mayores

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Una mujer con la cara enrojecida y sudorosa, con una botella de agua en una mano y la otra en la frente, sentada en un banco en una plaza urbana.
El calor extremo puede afectar la salud de forma considerable, sobre todo en temporadas de altas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición a altas temperaturas ambientales es un factor que impacta la salud de manera significativa, especialmente durante periodos de calor intenso.

Lejos de ser solo una incomodidad pasajera, el dolor de cabeza provocado por el calor suele ser una de las primeras señales de que el cuerpo enfrenta dificultades para mantener su temperatura interna.

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Este síntoma, frecuente en olas de calor y ambientes poco ventilados, puede alertar sobre una alteración en la hidratación corporal o el inicio de complicaciones mayores si no se atiende correctamente.

Qué hacer y qué evitar ante el dolor de cabeza por calor

El tratamiento recomendado por los organismos oficiales no comienza con pastillas, sino con la rehidratación oral estructurada y el enfriamiento físico.

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De acuerdo con información de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la persona debe suspender toda actividad, alejarse de la exposición solar y ubicarse en un espacio fresco y ventilado.

El IMSS agrega que se debe ofrecer sombra y pausas frecuentes en trabajos al aire libre, reforzando la ingesta de líquidos.

La medida más efectiva para aliviar el dolor de cabeza provocado por el calor es beber soluciones de rehidratación oral (SRO), que contienen el balance adecuado de sales y glucosa.

Tanto el IMSS como la Mayo Clinic señalan que el agua sola puede no ser suficiente y, en cantidades excesivas, incluso agravar el cuadro al diluir el sodio en sangre. Las SRO permiten reponer rápidamente los líquidos y los electrolitos perdidos por la sudoración.

Cuando el dolor de cabeza por calor aparece, la primera acción debe ser abandonar la exposición al sol y buscar un lugar fresco, seguido de la ingesta pausada de líquidos con electrolitos.

Si la cefalea persiste tras la rehidratación y el reposo, y no existen signos de deshidratación severa, podría considerarse el uso puntual de analgésicos de venta libre, como el paracetamol o el ibuprofeno, pero siempre bajo la condición de que la persona ya esté bien hidratada.

Las autoridades sanitarias advierten que el uso de antiinflamatorios, como el ibuprofeno, en situaciones de deshidratación puede aumentar el riesgo de daño renal.

Infografía ilustrada con secciones sobre cómo actuar ante el dolor de cabeza por calor y acciones a evitar, mostrando personas, soluciones SRO, medicamentos y un riñón.
Infografía detallada sobre cómo prevenir y tratar el dolor de cabeza causado por el calor, destacando la importancia de la rehidratación oral estructurada y las precauciones con los analgésicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos de la automedicación y advertencias de los organismos oficiales

Los especialistas enfatizan que la automedicación con analgésicos debe evitarse en caso de deshidratación.

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) como el ibuprofeno o el naproxeno pueden interferir en la función renal cuando el cuerpo ha perdido líquidos, y el paracetamol, aunque útil para la fiebre, no tiene efecto sobre la hipertermia ambiental y puede aumentar el riesgo de daño hepático si el hígado está comprometido por la deshidratación.

La Mayo Clinic respalda estas recomendaciones y advierte que, si bien los analgésicos pueden aliviar el dolor de cabeza en condiciones normales, no deben considerarse la primera opción cuando la cefalea está asociada a calor intenso y pérdida de líquidos.

La prioridad es siempre restablecer los niveles de hidratación en el cuerpo y evitar la progresión a cuadros más graves como el golpe de calor.

Cuando el dolor de cabeza se acompaña de confusión, pérdida de sudoración, piel seca y caliente o alteración de la conciencia, los organismos oficiales instruyen buscar atención médica de urgencia de inmediato, ya que estos signos pueden indicar un golpe de calor, una emergencia vital.

El uso de ibuprofeno, naproxeno o paracetamol puede ser riesgoso ante deshidratación, ya que afecta riñones e hígado. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
El uso de ibuprofeno, naproxeno o paracetamol puede ser riesgoso ante deshidratación, ya que afecta riñones e hígado. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Consideraciones especiales para pacientes crónicos y medicamentos de uso habitual

Entre las advertencias más repetidas por los organismos oficiales está la necesidad de vigilar a quienes toman diuréticos, anticolinérgicos, betabloqueantes y psicofármacos, ya que estos fármacos pueden agravar la deshidratación o dificultar la termorregulación.

En estos casos, la hidratación y el control médico adquieren un papel esencial, y nunca se debe modificar la medicación sin consulta profesional.

El dolor de cabeza relacionado con el calor recuerda la importancia de escuchar las señales del cuerpo y adaptar las rutinas diarias ante las altas temperaturas.

Permanecer alerta y priorizar el bienestar físico puede marcar la diferencia durante la temporada de calor.

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