Crimen y Justicia

Así fue la fuga de “El Loco” Cárdenas: robos, varios autos y una red de apoyo desde el penal

Un sistema logístico y financiero permitió que el fugitivo permaneciera oculto durante semanas, utilizando recursos ilícitos y diferentes vehículos para facilitar su huida. Incluso, un vehículo se compró un día antes de que se produzca el escape

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La recaptura de Darío Cárdenas revela una red de apoyo criminal (Fuente: LM Neuquén)
La recaptura de Darío Cárdenas revela una red de apoyo criminal (Fuente: LM Neuquén)

La recaptura del prófugo Darío Fernando “El Loco” Cárdenas expuso la sofisticada red de apoyo que lo mantuvo oculto durante 47 días tras su huida de la cárcel de Trelew, en Chubut, sostenida con recursos financieros procendentes de actividades delictivas y una logística planificada en detalle desde el interior del penal. Como consecuencia directa de su reaprehensión, el Gobierno provincial solicitó su traslado inmediato a una prisión federal de máxima seguridad, debido a que el Servicio Penitenciario Federal lo clasificó como un detenido “peligroso” por sus antecedentes de homicidio y fuga.

La investigación judicial confirmó que el operativo de escape involucró al menos tres vehículos, incluyendo una moto lista para la evasión y un automóvil Toyota Corolla que fue adquirido apenas el día anterior para ser utilizado en la fuga. Además, durante el período de clandestinidad, los cómplices de Cárdenas cometieron nuevos robos para sostener los costos económicos del plan.

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La policía recaptura a Cárdenas tras un operativo en Trelew con fuerzas especiales
La policía recaptura a Cárdenas tras un operativo en Trelew con fuerzas especiales

El dato fue confirmado por el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Héctor Iturrioz, al medio FM Del Viento: "Gastaron mucho dinero para sostener esta fuga. Compraron vehículos y hubo movimientos económicos que ya están identificados“. También precisó: ”Tenemos acreditado que uno de los consortes de causa estuvo involucrado en hechos delictivos para financiar toda esta estructura“.

El caso de Cárdenas se remonta al 16 de marzo de 2026, cuando logró fugarse durante una consulta psicológica en Trelew a la que había sido trasladado con custodia. “El Loco” aprovechó esa instancia para saltar desde el segundo piso del edificio cerca de las 16:00, donde una motocicleta Zanella roja lo esperaba para completar la huida. Según reconstruyó la Brigada de Investigaciones, el condenado luego viajó en un auto.

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El auto que dejó abandonado Cárdenas tras eludir un control policial en Chubut (Fuente: LM Neuquén)
El auto que dejó abandonado Cárdenas tras eludir un control policial en Chubut (Fuente: LM Neuquén)

En su intento de abandonar la provincia rumbo a Río Negro, Cárdenas enfrentó un control policial en Arroyo Verde, donde embistió a varios agentes y debió abandonar el vehículo para escapar a pie hacia el campo antes de regresar a Trelew. Allí, siguió oculto en viviendas de allegados y alquileres temporarios en Playa Unión, según confirmó Iturrioz.

La vida clandestina de Cárdenas demandó altos costos: se alternó entre casas de su entorno y departamentos en la Villa Balnearia, lo que requirió constantes recursos. La red de apoyo movilizaba dinero y bienes en efectivo y recurría a delitos para sostener el ocultamiento. “Se organizó desde dentro y se recuadaron fondos con los celulares”, contó Iturrioz.

La recaptura ocurrió el 2 de mayo de 2026 en el barrio Menfa de Trelew, durante un operativo conjunto de la División Policial de Investigaciones y el grupo especial GEOP. El procedimiento se realizó en la vivienda de su pareja, Karen Campuzano, quien también está condenada por homicidio. El ministro Iturrioz recalcó: "Demostró que no le interesa ningún tratamiento psicológico. Lo único que busca es la oportunidad para volver a fugarse“, en referencia al comportamiento de Cárdenas tras su arresto.

Actualmente, Cárdenas permanece bajo medidas de seguridad reforzadas en el Instituto Penal Provincial de Trelew, mientras avanza la investigación para imputar a todos los integrantes de la red que facilitó su fuga. La posibilidad de su traslado a la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal está en trámite, dado su perfil de alto riesgo y el peligro de reincidencia, de acuerdo al planteo de las autoridades provinciales y federales.

Este modelo ya tenía un antecedente: tras el asesinato de Damián Sena en 2021, hecho por el que Cárdenas cumple una condena a 15 años de prisión, permaneció prófugo cerca de un año y fue detenido en Mar del Plata conduciendo una camioneta, con documentación falsa, tras múltiples robos para costear su fuga.

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