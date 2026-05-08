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El papa León XIV celebra el primer aniversario de su pontificado con una visita multitudinaria al sur de Italia

El pontífice, de 70 años y primer estadounidense en ocupar el cargo, iniciará la jornada en el santuario de la Virgen del Rosario de Pompeya, cerca de las ruinas de la antigua ciudad romana destruida por una erupción volcánica

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El Papa Leon XIV recibirá el nuevo documento de identidad del Perú (Fundación Academia Diplomática del Perú)
El papa León XIV celebra el primer aniversario de su pontificado con una visita multitudinaria al sur de Italia

El papa León XIV conmemorará este viernes el primer aniversario de su elección al frente de la Iglesia católica con una visita a Pompeya y Nápoles, en el sur de Italia, tras varias semanas marcadas por las tensiones con Washington por su postura contra la guerra.

El pontífice, de 70 años y primer estadounidense en ocupar el cargo, iniciará la jornada en el santuario de la Virgen del Rosario de Pompeya, cerca de las ruinas de la antigua ciudad romana destruida por una erupción volcánica. Allí llegará poco antes de las 9:00 locales.

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El santuario conserva el cuerpo de Bartolo Longo, santo del siglo XIX que recuperó la fe católica después de haber sido sacerdote satánico. León XIV rezará ante el féretro de cristal que contiene los restos de Longo y encabezará una misa ante miles de fieles.

Las autoridades locales prepararon un amplio operativo para recibir al pontífice. En la víspera de la visita, trabajadores instalaron cientos de sillas en la plaza frente a la basílica y realizaron pruebas de sonido en el escenario desde donde hablará el papa.

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Nicoletta Barbato, vecina de la zona de 51 años y voluntaria de una organización benéfica que asiste a familias vulnerables, afirmó que presentará a un bebé durante el encuentro previsto con León XIV. “La esperanza es que bendiga al bebé de cinco meses”, declaró Barbato, quien aseguró que levantará a la niña para que el pontífice pueda verla.

León XIV rezará ante el féretro de cristal que contiene los restos de Longo y encabezará una misa ante miles de fieles (REUTERS/Yara Nardi)
León XIV rezará ante el féretro de cristal que contiene los restos de Longo y encabezará una misa ante miles de fieles (REUTERS/Yara Nardi)

El santuario mantiene un vínculo especial con León XIV. El papa mencionó a la Virgen del Rosario de Pompeya durante su primera aparición pública desde el balcón de la basílica de San Pedro tras su elección el 8 de mayo de 2025.

La visita también tiene un valor simbólico por la relación histórica entre el santuario y León XIII, el pontífice del siglo XIX que inspiró el nombre adoptado por el actual papa debido a su defensa de los trabajadores. León XIII declaró basílica pontificia al santuario en 1901.

Bartolo Longo, fundador del santuario, recibió la beatificación de Juan Pablo II en 1980 y León XIV lo canonizó en octubre de 2025.

Salvatore Pepe, residente de Pompeya de 44 años, señaló que la multitud prevista podría impedirle acercarse a la plaza principal. “Vivo a 50 metros de la plaza, así que puedo sacar la cabeza por la ventana”, bromeó.

Tras las actividades en Pompeya, León XIV viajará en helicóptero a Nápoles, donde visitará el Duomo de la ciudad para venerar las reliquias de San Genaro, patrono local.

El pontífice pronunciará un discurso en la catedral y luego saludará a los fieles reunidos en la Piazza del Plebiscito, una de las plazas más grandes de Italia. También ofrecerá otro mensaje dentro de la basílica de San Francisco de Paula antes de concluir la visita.

Tras las actividades en Pompeya, León XIV viajará en helicóptero a Nápoles, donde visitará el Duomo de la ciudad para venerar las reliquias de San Genaro, patrono local (REUTERS)
Tras las actividades en Pompeya, León XIV viajará en helicóptero a Nápoles, donde visitará el Duomo de la ciudad para venerar las reliquias de San Genaro, patrono local (REUTERS)

Las autoridades locales esperan decenas de miles de asistentes en ambas ciudades. León XIV recorrerá parte del trayecto en papamóvil para saludar a la multitud.

La visita constituye el primero de varios viajes pastorales breves previstos por el papa para este verano europeo dentro de Italia. La gira llega dos semanas después de un recorrido por cuatro países africanos.

Sin embargo, tanto ese viaje como la antesala del aniversario quedaron atravesados por el reciente conflicto diplomático entre el Vaticano y Washington.

La visita de León XIV al sur de Italia también sigue la tradición de otros pontífices que rezaron en el santuario de Pompeya, entre ellos Francisco, Benedicto XVI y Juan Pablo II.

(Con información de AFP)

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