Imputaron a cuatro adolescentes de Mar del Plata por difundir un video íntimo de una menor

La familia de la menor hizo la denuncia luego de que se conociera la viralización del video (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Justicia imputó al ex novio de una adolescente y a tres de sus amigos de Mar del Plata por difundir un video íntimo de la menor. La investigación comenzó luego de que un familiar de la joven denunciara la viralización del material, que la adolescente había enviado cuando tenía 13 años.

La difusión del registro -enviado en 2024 al acusado- dió inicio a un procedimiento, a cargo de la fiscal de la UFI Joven N°1, Mariana Baqueiro, por “producción, distribución y comercialización de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales”. La presentación se hizo el 26 de abril a partir de que la familia tomó conocimiento de la circulación del video, distribuido por el chico de 15 años, de acuerdo a lo indicado por 0223.

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El gabinete de Menores de la DDI realizó tareas de rastreo digital que permitieron identificar el recorrido del video y determinar la participación de otros tres adolescentes, amigos del ex novio, en la cadena de viralización. Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó cinco allanamientos en diferentes barrios de la ciudad, donde el personal policial procedió al secuestro de tres computadoras y cuatro celulares. Todo el material fue puesto a disposición de la fiscalía para su análisis pericial.

La investigación permitió identificar a los cuatro menores involucrados, quienes fueron notificados de la causa penal en su contra. Las autoridades dispusieron que los adolescentes comparezcan este viernes ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, acompañados por sus progenitores, para responder por la acusación. La causa apunta a determinar el grado de responsabilidad de cada uno, el recorrido del archivo y si fue comercializado o compartido en plataformas de mayor escala, según informó el portal La Capital de Mar del Plata.

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Las actuaciones judiciales avanzan bajo estricta reserva para proteger la identidad de la víctima y garantizar la confidencialidad del proceso, en cumplimiento de lo que establece la normativa sobre delitos contra la integridad sexual de menores.

La adolescente había compartido el video con el acusado cuando tenía 13 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una escuela secundaria de la ciudad de Centenario, en Neuquén, deberá implementar una capacitación obligatoria sobre violencia digital, tras la difusión no consentida de un video íntimo de una estudiante de 17 años. La decisión fue ordenada por la Justicia provincial luego de que la familia de la adolescente denunciara que un compañero grabó y compartió el material sin su autorización.

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La jueza de Familia, Niñez y Adolescencia, Adriana Luna, dispuso que la formación sea impartida a todos los estudiantes del curso involucrado, docentes, directivos y familias de la comunidad educativa. La medida, que tendrá carácter obligatorio e inmediato, se fundamentó en la Ley Olimpia N° 27.736 y en la Ley de Protección Integral a las Mujeres N° 26.485, que contemplan la violencia digital como una modalidad de agresión de género. Luna subrayó que la intervención judicial busca involucrar a toda la comunidad escolar para prevenir este tipo de situaciones y evitar que se repitan episodios similares.

Antes de dictar la resolución, la magistrada mantuvo entrevistas con los adolescentes implicados y analizó el informe psicológico de la joven, que dio cuenta de un cuadro depresivo, angustia y temor sostenido ante la posibilidad de nueva exposición pública. A raíz de este diagnóstico, el fallo judicial sumó medidas de protección para la denunciante, entre ellas la prohibición de cualquier tipo de intimidación, hostigamiento o perturbación por parte del acusado.

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La institución educativa tendrá un plazo de 30 días hábiles para presentar el cronograma de actividades y, una vez finalizado el ciclo, elevar un informe detallado sobre la participación y el impacto de la capacitación en la comunidad escolar. De acuerdo con la información publicada por LM Neuquén, el colegio deberá organizar talleres y jornadas de reflexión donde se aborde el uso responsable de redes sociales, la difusión no consentida de contenido íntimo, los vínculos saludables, la empatía y el consentimiento durante la adolescencia. Además, la participación será obligatoria para los estudiantes del curso involucrado, el cuerpo docente, los directivos y las familias.