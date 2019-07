El momento en el que levantó temperatura fue cuando a Paolo Goltz -su compañero de conferencia- lo consultaron por el penal mal sancionado en favor de Atlético Paranaense, que dilapidó Marco Ruben. Allí el DT lo interrumpió y fue tajante: "No fue penal, te lo digo yo. Son jugadas que deciden partidos, que resuelven una fase. Siempre les digo a los jugadores que trabajemos para que el destino esté en nuestras manos, por eso uno pide justicia". Enojado, pero sin perder los estribos, continuó: "No es penal bajo ningún punto de vista, Rony intenta patear la pelota, Esteban -Andrada- está con las dos piernas abiertas y la cabeza la tira hacia atrás para evitar el contacto y es el delantero el que lo propone. Me preocupa. Con esto no discuto el VAR, pero hay detalles con los que estamos desvirtuando el juego del fútbol. Nos costó mucho llegar hasta acá. Te puede tocar a favor también y no es justo. Pedimos el mismo nivel de exigencia que nos piden a nosotros".