Si bien se estuvo entrenando de manera particular en las últimas semanas (se exhibió en las redes sociales trotando con Francesco Totti), no es un dato menor que su última presentación oficial con la Roma fue el 26 de mayo por la Serie A. Gustavo Alfaro sabe que lo tendrá que poner a punto y su condición será un reto para Sergio Chiarelli, preparador físico. No obstante, sus allegados anuncian que goza de un estado privilegiado y se adaptará en lo inmediato. "Es un volante central que, con otras características, juega donde está Marcone. Hay que ajustarlo físicamente para que esté disponible lo antes posible", declaró el DT tras el triunfo de Boca en Brasil.