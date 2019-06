"Me gustaría que analicemos juntos los 45 minutos del partido, que analicemos cada amarilla y cada jugada. Lo mismo la jugada del gol. Será materia de análisis del colegio arbitral. Me deja una sensación extraña escucharlo hablar. A San Jorge le tocó jugar otros torneos Federales con este Consejo, y tuvo arbitrajes a favor y en contra. El reproche puntual que uno puede hacerse es quizá haber dejado que esta situación tome la magnitud que tomó, con la renuncia de un miembro del Tribunal, con las manifestaciones de los jugadores y dirigentes, muy despectivas con sus colegas. Si nos llevamos por las charlas de café no se podría jugar al fútbol", insistió Toviggino. "Mucha gente no vio el partido y se queda con la sentada y la protesta, con la imagen más triste", buscó despegar a la AFA de la escena más bochornosa del fin de semana.