Mercados: suben las acciones y el riesgo país, con la mirada puesta en la inflación local y Wall Street

Wall Street reacciona positivamente frente a un dato de deflación en EEUU.

La plaza financiera argentina exhibía suba para las acciones y mínimas variantes para los bonos este martes, para acoplarse de forma discreta a las ganancias de Wall Street y un leve avance para los precios del petróleo.

A las 12:40 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube 0,5% en pesos, en los 3.250.000 puntos. Los ADR de bancos argentinos en Wall Street progresan cerca de 2 por ciento.

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Los activos venían afectados por la creciente aversión a los activos de riesgo dado el recrudecimiento de las hostilidades en Oriente Medio. Los precios del petróleo se afirman con una ganancia de 0,7% , con el barril Brent del Mar del Norte a USD 83,90 para septiembre.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:40 horas)

El INDEC reportará a las 16 su dato de inflación de junio (IPC), en momentos que los analistas proyectan una desaceleración mensual, según un sondeo de Reuters.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- exhiben comportamiento neutro, con un riesgo país de JP Morgan que sube cinco unidades para la Argentina, en los 411 puntos básicos, principalmente por una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EEUU en esa proporción.

El Tesoro argentino refuerza su estrategia de financiación interna para cubrir próximos vencimientos mediante una nueva licitación quincenal de títulos, con el debut este miércoles de un bono amortizable en 2029.

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“Se reavivan las tensiones en Oriente Medio: la tregua entre Estados Unidos e Irán quedó prácticamente desdibujada tras el restablecimiento del bloqueo naval por parte de Washington y una nueva ola de ataques aéreos, mientras que Teherán respondió intensificando los ataques contra petroleros y bases militares estadounidenses”, remarcó Quantum Finanzas.

Acotó que “en este contexto, el foco vuelve a concentrarse en el estrecho de Ormuz, donde la menor circulación de buques impulsa un nuevo repunte en los precios del petróleo”.

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“La atención del mercado está centrada esta semana en la publicación del IPC nacional y de los principales indicadores de precios, claves para confirmar la continuidad del proceso de desaceleración inflacionaria”, reportó el Banco Patagonia.

“El contexto internacional sigue dominado por la reescalada (bélica) entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz, que (...) sacudió a los mercados desde la mitad de semana pasada”, acotó el informe de la institución financiera.

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El Tesoro argentino comunicó las condiciones para la licitación de deuda del miércoles, en la que enfrenta pagos por apenas 3 billones de pesos. El menú ofrecido comprende Lecap, Boncer, Tamar y dollar linked, más el nuevo Bonar 2029 (AO29) a ser suscripto en dólares, si monto máximo de emisión para la licitación, pero dentro del tope total previsto de 2.000 millones de dólares.

Deflación en EEUU

Las bolsas de Nueva York suben hasta 1%, impulsadas por las acciones tecnológicas, ante una positiva evaluación del dato de inflación en EEUU.

El equipo de Research de Balanz indico que “la inflación en Estados Unidos sorprendió a la baja al registrar -0,4% mensual en junio, frente a una estimación de -0,1 por ciento.Si bien se esperaba una caída en los precios en términos generales, esta fue mucho más pronunciada de lo previsto y marcó la mayor variación negativa desde marzo de 2020 en el contexto de la pandemia”.

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“El mayor aporte al registro lo hizo el segmento de energía, que cayó -5,7% mensual, contribuyendo así en -0,45 puntos porcentuales. Sin embargo, también se observó una fuerte desaceleración en servicios núcleo que anotaron una variación de 0,03%, muy por debajo del 0,3% de mayo y del 0,5% de abril. Solamente el segmento de alimentos mostró una cierta aceleración (+0,21% mensual) frente al dato previo (+0,16%), siendo el principal contrapeso de los otros segmentos, con una incidencia de 0,03 punto porcentual”.

En términos anuales, la inflación general se desaceleró hacia 3,5% anual frente al 4,2% anual previo. La inflación núcleo también vino mejor a lo esperado, al registrar un 0% mensual,frente a un estimado de 0,2%, y un 2.6% anual (estimado: 2,8%).

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“La reacción del mercado frente a esta noticia viene siendo muy positiva. Por el lado de la renta variable. Por su parte, las tasas del Tesoro de EEUU se encuentran comprimiendo a lo largo de toda la curva, especialmente en el tramo de 1 a 8 años con caídas de hasta 10 puntos básicos en los rendimientos de los bonos. En esa línea, el bono a 10 años opera en 4,6% (-5,7 puntos básicos)”, continuaron desde Balanz.