Christophe Krywonis confía en que Francia llegará a la final del Mundial: “Quiero la revancha con Argentina”

De cara al enfrentamiento de Francia con España, el cocinero adelantó sus deseos de una final ante el seleccionado argentino a cuatro años de la victoria en Qatar 2022 (Infobae en Vivo – Infobae a las 9)

La fiebre mundialista atraviesa cada rincón del planeta y, en la cuenta regresiva hacia la gran final, las emociones no dan respiro. Francia y España se enfrentan este martes en la semifinal, mientras la Argentina aguarda su duelo con Inglaterra, y el termómetro futbolero sube en cada charla, cada sobremesa y cada rincón de los medios. En ese clima, Christophe Krywonis, el cocinero francés que se ganó el cariño del público argentino, se conectó con en el estudio de Infobae a las 9 (Infobae en Vivo) para hablar de fútbol, pasión y el sueño de una revancha que, para él y para muchos franceses, sería el broche de oro del Mundial 2026.

“Está bien temer a Francia porque Francia quiere la revancha”, disparó Christophe apenas comenzado el diálogo, dejando en claro que la herida de la última final sigue abierta y que todo el país galo sueña con volver a cruzarse con la Argentina. “Es normal, es lógico”, insistió, y aclaró que vive el fútbol desde la pasión más que desde la técnica. “Yo trabajo a nivel pasional, soy cero técnico. Te puedo decir que me encantan algunos jugadores más que otros, pero lo vivo con el corazón”, reconoció, inyectando humanidad a una conversación que, en estos días, suele estar monopolizada por pronósticos y tácticas.

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Krywonis no dudó en manifestar su admiración por Lionel Messi. “Comparto el amor por Messi. Creo que Francia y el mundo entero están frente a un ejemplo de persona y jugador que va más allá del deporte, casi alcanza la divinidad. El Mundial venía medio aburrido, seamos honestos. Y aparece Leo, y cuando él aparece, cambia todo”, aseguró, remarcando el impacto global del capitán argentino. “Francia se rindió ante Messi”, dijo, recordando el partido final en Qatar 2022, donde el astro brilló y encendió la competencia.

"Francia se rindió ante Messi", comentó Krywonis al recordar la gran final de Qatar 2022 (AP Foto/Manu Fernández)

A pesar de su afecto por la Argentina y su gente, Christophe fue contundente con sus deseos: “Tenemos muchas razones para tener miedo de terminar en final con Argentina, pero lo queremos ese partido. Queremos la revancha”. El cocinero confesó que, como cualquier francés, sueña con una nueva final ante la selección albiceleste. “Los de España igual me asustan muchísimo, pero la final que queremos es contra la Argentina”, reafirmó, dejando en claro que el verdadero duelo de potencias es el que moviliza sus emociones.

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Pero su cariño por el país que lo adoptó está lejos de ser impostado. “Yo hincho todo el tiempo para Argentina, excepto cuando hay un Francia-Argentina. Pero siempre. El otro día, los goles los grité solo en mi cama, era la una de la mañana. Me pone muy feliz”, relató, con la honestidad de quien aprendió a querer a la Argentina desde adentro. “Esta revancha la quiero como cualquier francés que quiere enfrentar a su último contrincante”, explicó, entre risas y bromas con los conductores.

Christophe Krywonis compartió su visión sobre el Mundial, las emociones francesas, la rivalidad con Argentina y el deseo de revancha en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La charla derivó en las virtudes y temores de cada selección. Christophe elogió el trabajo del equipo francés, pero no dudó en señalar a España como un rival temible. “España nos viene ganando últimamente en varios partidos de Europa. Estamos muy preparados, pero lo tomamos con mucha cautela, como siempre hicieron los argentinos para llegar hasta acá”, analizó. También resaltó la magia del Mundial: “No está todo dicho. El factor azar existe. Lo que hizo Cabo Verde, lo que hizo Egipto contra Argentina, es la magia del Mundial. Hay cosas que aparecen fuera de planes”.

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Krywonis recordó que, aunque muchos consideran a Francia como el mejor equipo de la competencia, él prefiere la humildad. “Todos lo dicen, pero no es tan así. No es fácil, y lo que me gusta es ver equipos que juegan con tripa, corazón y patadas. Paraguay, por ejemplo, jugó con todo contra Francia. Eso es admirable”, destacó. Y no esquivó el tema de los comentarios racistas que han rodeado a la selección francesa: “Últimamente España tuvo que poner un freno a algunos políticos que decían que éramos un equipo de África y no de Francia. Una vergüenza total. Pero yo voy más allá de esas cosas. El Mundial es una fiesta que reivindica el derecho a divertirse mirando un partido que representa una nación. No hay más políticos ni dentistas, como decía el odontólogo, es todo volcado a eso”.

De cara al enfrentamiento entre Francia y España, Krywonis adelantó cuál sería su final soñada (Captura de video)

En medio del clima futbolero, Christophe reconoció que el folclore y la rivalidad son parte del juego, pero subrayó la importancia de saber diferenciar. “Me la banco cuando mis amigos argentinos me gastan con Mbappé y el fútbol. Es parte del folclore. Lo que no me banco son los franceses que hinchan por Argentina si hay una final. Si querés hinchar por Argentina, hacete argentino”, lanzó, fiel a su estilo frontal.

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El cocinero también opinó sobre el polémico gesto de Mbappé al no saludar al arquero de Paraguay: “Es un pibe impulsivo, le falta madurar. Pero tiene virtudes que otros no tienen: defiende el derecho a las diferencias, vota contra la extrema derecha y no promociona productos nocivos. Lo del saludo fue una boludez, pero después tenés la parte buena, como pasa en la vida”, reflexionó.

Durante la entrevista, el exjurado de Masterchef destacó el trabajo del entrenador: “Lo que hace el técnico Didier Deschamps es maravilloso. Es un tipazo y lleva mucho tiempo dirigiendo”. Reconoció, además, la presión de ser favorito: “No hay nada peor que llegar como favorito. Francia lo sabe y tiene que jugar con esa presión. Pero Argentina también lo vive. Los técnicos hablan con serenidad, ningún partido está ganado de antemano”.

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En la edición pasada del Mundial, la Selección Argentina se quedó con el título luego de derrotar al conjunto francés (Catar). EFE

Para Christophe, España es el rival que más le preocupa. “Desde antes del Mundial vengo diciendo ‘cuidado con España’. Es muy fuerte”, confesó. Y, fiel a su oficio, reveló su menú para el partido: “Hoy habrá palognón, sopa de cebolla gratinada y estofado bourguignón. Ya está en la carta y lo voy a ver en mi local, con mi gente”.

El cierre de la charla fue un resumen de su doble pertenencia: francés de nacimiento, argentino por adopción y pasión. “En mi realidad quiero que gane Francia, por supuesto”, dijo, sin vueltas. Pero el deseo de una nueva final contra la Argentina está más vivo que nunca: “Quiero la revancha. Y si pierdo, me lo banco. Pero la quiero”.

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Así, Krywonis puso en palabras el sentir de muchos: la nostalgia del último cruce, la admiración por Messi, el respeto por el fútbol y el anhelo de una revancha a la altura de las emociones que el Mundial es capaz de despertar. En la cuenta regresiva, el cocinero se prepara para alentar, sufrir y, si el destino lo permite, vivir otra vez el duelo que ya es un clásico del fútbol global.

Entrevista completa a Christphe Krywonis

Entrevista completa a Christophe Krywonis, cocinero francés en argentina, en Infobae en Vivo

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