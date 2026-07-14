El Salvador eleva 12.9% su producción de café y roza el millón de quintales en el ciclo 2025/26

Hasta el 31 de mayo de 2026, el volumen recolectado llegó a 952.237 quintales, un 12,9% más que en el período previo, según los reportes de recepción del Instituto Salvadoreño del Café. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El Salvador aumentó su producción y sus exportaciones de café en el ciclo 2025/26, según el Instituto Salvadoreño del Café (ISC). Hasta el 31 de mayo de 2026, la cosecha llegó a 952,237 quintales y los envíos al exterior sumaron 445,884 quintales, con USD 141,365,760 en divisas.

La superficie cultivada de café en El Salvador asciende a 151,240 manzanas, equivalentes a 105,701 hectáreas, gestionadas por 18,385 productores. Esta cifra representa una reducción frente a años previos, atribuida a una depuración de registros oficiales, como indicó el ISC en el documento consultado por Infobae. Esta actualización de la base de datos también impactó en la cantidad de beneficiadores, pergamineros y exportadores, con 71 beneficiadores, 65 pergamineros y 160 exportadores habilitados.

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Durante el ejercicio 2025/26, la cosecha nacional alcanzó 952.237 quintales oro-uva (43.192.750 kilogramos). Esta producción fue 12,9% superior a la registrada en el ciclo anterior a la misma fecha, de acuerdo con los reportes de recepción de café de los beneficiadores y pergamineros.

El informe del Instituto Salvadoreño del Café señala que diciembre y enero concentraron los mayores volúmenes de recepción, con 330.084 quintales en diciembre y 231,670 quintales en enero.

Las entradas crecieron respecto del período previo y los picos se concentraron en dos meses puntuales, según registros de recepción que explican por qué el cierre hasta mayo no luce igual que antes (Foto cortesía Instituto Salvadoreño del Café)

Exportaciones, valor y destinos

Hasta mayo de 2026, se enviaron al extranjero 445.884 quintales oro (20.224.963 kilogramos), que generaron USD 141.365.760 en divisas, según datos de la Dirección General de Aduanas citados por el ISC. El volumen creció 9.5% respecto del mismo período del ciclo 2024/25, mientras que el valor en dólares aumentó 27.9% frente al ejercicio previo, impulsado por mejores precios internacionales y mayor demanda.

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El informe también detalla la distribución de las exportaciones por regiones. Norteamérica absorbe el 66.7% del volumen exportado, con un precio promedio de USD 311 por quintal. Europa se ubica como el segundo destino, con el 18.4% del volumen y un precio promedio de USD 336,35 por quintal.

Otros mercados incluyen el Reino Unido (2,8%), Medio Oriente (2,9%) y el resto de Asia (3,6%), cada uno con precios promedio superiores a los de Norteamérica. Suramérica, Centroamérica y Caribe, África y Oceanía representan juntos menos del 7% de las ventas, con precios promedio de entre USD 107.71 y USD 377.24 por quintal.

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Tipos de café y estructura productiva

La mayor parte de las exportaciones corresponde al café oro, que constituye el 95.2% del volumen y el 96.9% del valor exportado. El café soluble representa el 3.2% del volumen y el 2% del valor, mientras que el café tostado aporta el 1.6% del volumen y el 1.1% del valor.

Las entradas crecieron respecto del período previo y los picos se concentraron en dos meses puntuales, según registros de recepción que explican por qué el cierre hasta mayo no luce igual que antes. REUTERS/Jose Cabezas

La estructura productiva del sector muestra una alta concentración de pequeños productores: el 80% cultiva entre 0,1 y cinco manzanas de café, superficie que representa solo el 15% del área total sembrada. En contraste, el 2% de los productores concentra explotaciones superiores a 100 manzanas, equivalentes al 38% de la superficie cultivada.

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Depuración de registros

El ISC advierte que la reducción en el número de productores y áreas cultivadas responde a la actualización de registros y no a un abandono masivo de fincas. Los registros continuarán depurándose según la normativa vigente, pero los productores pueden reactivar sus acreditaciones con la documentación correspondiente.