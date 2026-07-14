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FIFA confirmó a los artistas para la ceremonia de clausura del Mundial 2026 con Tom Cruise y Robbie Williams como protagonistas

El máximo organismo también comunicó que Jennifer Hudson interpretará el himno de Estados Unidos en el evento que se desarrollará el próximo 19 de julio en el marco de la gran final de la Copa del Mundo

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ceremonia de clausura del Mundial
Laura Pausini, Robbie Williams, Tom Cruise y Nicole Scherzinger, entre los artistas confirmados

El domingo 19 de julio, el Estadio MetLife de la sede de Nueva York Nueva Jersey será el escenario de la ceremonia de clausura del Mundial 2026, un espectáculo que reunirá a figuras del entretenimiento global antes de la gran final del torneo. El acto arrancará 90 minutos antes del pitazo inicial (13.30, hora local), según informó la FIFA en su comunicado oficial.

El elenco de artistas confirma la magnitud del evento. Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams y el streamer IShowSpeed serán parte de la ceremonia, a los que se sumará Tom Cruise y otros invitados especiales cuya identidad la organización aún no ha revelado. La galardonada cantante Jennifer Hudson —con premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony en su haber— interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos en los minutos previos al inicio de la final.

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La producción estará a cargo de Balich Wonder Studio, empresa que ya colaboró con la FIFA en ediciones anteriores. Según informó el organismo en el comunicado, la ceremonia “destacará la pasión, la emoción y el carácter global que han definido la 23ª edición de la Copa Mundial de la FIFA de 48 selecciones; un acontecimiento que ha marcado un antes y un después en el fútbol, ha batido récords y ha permitido que una nueva generación de niños y niñas de todo el mundo sueñen a lo grande”.

Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, subrayó el espíritu con el que se diseñó el espectáculo: “La ceremonia de clausura evocará la misma emoción con la que se dio la bienvenida al mundo en las ceremonias de apertura en Canadá, México y Estados Unidos, y cerrará el círculo del Mundial de 2026”, afirmó Schirgi según consta en el comunicado de la FIFA. “La cita combinará música, cultura y fútbol, y dará pie al esperado partido en el que se proclamará al campeón de esta competición histórica”, añadió.

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Los aficionados con entrada al estadio serán parte activa del espectáculo. La FIFA informó en el comunicado que las puertas del recinto abrirán dos horas y media antes del inicio de la ceremonia (a las 11:00, hora local), y recomendó a los asistentes llegar con antelación. Antes del acto central, el público podrá acceder a activaciones exclusivas y a una oferta de entretenimiento previo al partido.

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