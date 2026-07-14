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Los días de relax de Caro Calvagni antes de la semifinal del Mundial 2026: playa, mates y familia

La esposa de Nicolás Tagliafico regresó a Miami para buscar tranquilidad antes del encuentro de la Scaloneta ante Inglaterra por un lugar en la final del mundo

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Mujer joven en bikini rojo a cuadros y sombrero blanco recostada en la arena de una playa. Al fondo, el mar y un cielo despejado
Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, regresó a Miami para relajarse antes de la semifinal del Mundial 2026 (Instagram)

El sábado por la noche, el estadio de Kansas City fue el lugar en el que Argentina se enfrentó a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 y logró conseguir un lugar en la semifinal de la Copa del Mundo. Caro Calvagni lo vivió desde la tribuna, con la camiseta número 3 de su pareja, Nicolás Tagliafico y los padres al lado. Cuando el árbitro dio el pitazo final y la Scaloneta confirmó su continuidad en el torneo, el alivio fue tan grande como el agotamiento. Días después, ya de regreso en Miami, la empresaria eligió la playa y el mate para bajar la adrenalina antes del próximo desafío: el miércoles, a las 16 horas (horario argentino), Argentina enfrenta a Inglaterra en Atlanta por un lugar en la final.

El carrete que publicó en su cuenta de Instagram condensa ese paréntesis con precisión. “Estos días, playita, Argentina a semis, muchos mates y ya pensando en el próximo”, escribió en el pie de foto. Pocas palabras para describir un estado de ánimo que mezcla el alivio de la clasificación con la tensión de lo que viene.

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El álbum abre con Calvagni en la arena blanca de Miami, con una bikini a cuadros rojos y un sombrero de ala ancha color crema. En una imagen posa sentada sobre la arena, con el horizonte azul detrás y la luz del atardecer recortando su silueta. En otra aparece de pie frente al mar, con las manos en la cintura y la mirada perdida hacia un costado. Son postales de quietud deliberada, de alguien que necesita descomprimir antes de volver a la adrenalina.

Mujer de cabello largo en bikini a cuadros rojos y blancos posa en una playa de arena clara con el mar y un cielo azul de fondo
Carolina eligió una bikini a cuadros roja y blanca
Tres personas adultas posan al aire libre con camisetas de fútbol celestes y blancas. Detrás se observa un estadio con un cartel "FIFA WORLD CUP 2026"
Caro junto a sus papás a las afueras del estadio
Pies y piernas de una persona recostada sobre la arena de una playa, con el mar y un cielo nublado visible al fondo
La empresaria aprovechó cada momento libre para estar en la playa

Pero el descanso llegó después de la batalla. Otra de las imágenes retrocede en el tiempo y ubica la historia en Kansas City, frente al estadio donde Argentina jugó ante Suiza. Allí están los tres: Daniel, el padre de la influencer, con la camiseta albiceleste número 3 que lleva el apellido de su yerno; Caro en el centro, con la misma camiseta en versión crop top y anteojos de sol; y Viviana, su madre, también con la número 3. La imagen tiene algo de peregrinaje familiar: los tres viajaron juntos para alentar al seleccionado en uno de los partidos más exigentes del torneo.

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El viaje a Kansas City no fue en cualquier transporte. Otra postal muestra a Caro junto a Agus Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez, a bordo de un avión privado rumbo al partido del sábado. Las dos, con anteojos de sol y ropa casual, ocupan los asientos de cuero marrón de la cabina. Una instantánea del trayecto que las llevó a vivir en vivo el alargue que metió a Argentina en las semifinales.

También hay una imagen íntima y sin pose: los pies de Caro sobre la arena, las piernas extendidas hacia el mar, el cielo nublado de fondo. Una toma en primera persona que transmite exactamente lo que ella misma describiría horas después en sus stories.

Dos mujeres con gafas de sol sentadas en los asientos de cuero de un avión. Hay paneles de madera y señales de salida
Caro y Agus Gandolfo fueron juntas al partido de Argentina contra Suiza
Una mujer sentada en el regazo de un hombre en la cabina de un avión, con asientos marrones, una mesa lateral y una pantalla con un mapa de Estados Unidos
Caro y su padre, Daniel, camino a Kansas en avión privado
Mujer sentada en reposera, sirviendo mate de un termo dorado a un recipiente oscuro. Hay anteojos, botellas, sombrillas blancas, palmeras y edificios
Viviana, la mamá de Calvagni, es uno de los acompañantes de la familia en este Mundial

Otra foto retoma el interior del avión privado y tiene a Caro junto a su padre, abrazados en los asientos. Él con ojotas y remera blanca, ella recostada sobre su hombro. Una imagen de vuelta a Miami, con el partido ya ganado y el cansancio del alargue todavía encima. Pero con la satisfacción de la victoria.

Una de las postales pertenece a Viviana, la madre. Está sentada bajo una sombrilla blanca en lo que parece la pileta de un hotel de Miami, con malla negra, anteojos de sol rosados y un mate en la mano al que acaba de cebar. La imagen tiene un humor propio: la tradición del mate trasplantada sin escalas a la costa estadounidense, con el protector solar y la bolsa de playa como únicas concesiones al entorno.

La más colectiva y futbolera del carrete fue tomada desde la tribuna del estadio de Kansas City: el momento en que los jugadores argentinos se acercaron a festejar con los hinchas tras la clasificación del sábado por la noche. La cancha iluminada, las gradas desbordadas de celeste y blanco, los jugadores con los brazos en alto. Una imagen que explica por qué el resto de las fotos tienen ese tono de celebración contenida.

Mujer con bikini a cuadros rojos y blancos y sombrero claro arrodillada en playa de arena. Mar azul, cielo claro con gaviota y emoji de corazón
Antes del encuentro con Inglaterra, Caro eligió el relax en Miami
Pantalla de red social con una foto de una playa nocturna, mar, arena y cielo azul oscuro. Contiene un texto sobre el mar y la intensidad de partidos
La reflexión de Caro acerca de las semanas que vivió (Instagram)

Entre las stories, Caro apareció arrodillada sobre la arena de Miami, el sombrero blanco entre las manos, la bikini a cuadros rojos y el mar detrás. Un corazón amarillo como único texto. La imagen funcionó como anticipo de lo que vendría a continuación, donde las palabras reemplazaron a la pose.

Esa publicación fue la más personal del día. Sobre una foto del mar al atardecer, Calvagni escribió: “Me hace muy feliz el mar. Todo está siendo tan intenso, que sentarme a ver el mar es todo lo que necesito. Cada partido que pasa, me resta años de vida jaja. Me quedo acá pensando cosas lindas para el miércoles. ¡Vamos!” El texto resume con honestidad lo que implica seguir un Mundial desde adentro: la intensidad emocional de cada partido, el desgaste acumulado y, al mismo tiempo, la ilusión intacta de cara al siguiente.

El posteo no tardó en recibir respuestas del entorno más cercano a la Selección. Rocío Espósito, esposa del arquero Gerónimo Rulli, reaccionó al álbum. También lo hicieron Antonella D’Alotta, pareja de Thiago Almada, y Agus Gandolfo, la misma con quien Caro compartió el vuelo a Kansas City. El mensaje más breve fue el de Nicolás Tagliafico, que no necesitó más que dos palabras: “Te amo”.

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