Crimen y Justicia

Violento intento de robo a un matrimonio en Avellaneda: la mujer se defendió con un botellazo y ahuyentó a los asaltantes

Ocurrió este sábado en el partido bonaerense de Avellaneda. Una cámara de seguridad registró el brutal ataque y la posterior huida de los delincuentes

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Violento intento de robo a un matrimonio en Avellaneda

Faltaban menos de cinco horas para el esperado partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 y un matrimonio llegaba a su casa, en el partido bonaerense de Avellaneda, luego de realizar unas compras. Todo transcurría con normalidad y el hombre ya estaba por abrir la puerta de entrada, pero de repente tres jóvenes que caminaban por la vereda los atacaron con fines de robo y la violenta secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

Según pudo corroborar Infobae al consultar a fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor minutos después de las 17:30 en el cruce de las calles Caxaraville y Teniente Coronel Magan, en la localidad de Sarandí.

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De acuerdo a lo que se puede observar en la grabación que encabeza esta nota, las víctimas estaban a punto de ingresar a su casa cuando detectaron que un grupo de tres jóvenes estaba a punto de pasar por delante suyo.

En ese momento, el dueño de casa frenó su intento por abrir la puerta, mientras que su mujer se alejó unos metros hacia la calle. Los jóvenes, que caminaban despacio y lucían encapuchados, levantaron las sospechas de los vecinos.

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Violento intento de robo a un matrimonio en Avellaneda
El momento del ataque.

Y no estaban para nada errados. En un abrir y cerrar de ojos, los delincuentes abordaron al hombre y comenzaron a forcejear con él para quitarle sus pertenencias de valor, entre ellas las llaves de su auto.

¡Llamá a la policía!“, se escucha exclamar a la esposa de la víctima, que atinó a correr para escapar del lugar, pero tropezó en medio de la desesperación y quedó sentada sobre el asfalto.

Violento intento de robo a un matrimonio en Avellaneda
Uno de los asaltantes persiguió a la esposa del dueño de casa, que tropezó en medio de la desesperación.

Indefensa, la mujer también arrojó la bolsa que llevaba en sus manos y varios artículos se esparcieron a su alrededor. Al observar esa situación, uno de los delincuentes intentó ir tras sus pasos, pero la víctima, rápida de reflejos, se reincorporó a tiempo y le tiró un manotazo.

Una vez que el ladrón se alejó, la mujer intentó levantarse por sus propios medio, pero tambaleó en varias oportunidades hasta que pudo estabilizarse. Finalmente, se acercó unos metros hacia la posición de los delincuentes y, cuando estos comenzaban su fuga del lugar, les arrojó una botella de gaseosa a modo de represalia.

En medio de los gritos desesperados de las vìctimas, y ante la inesperada demora para cometer el robo planeado, los asaltantes se dieron a la fuga y hasta este martes continuaban prófugos de la Justicia.

Violento intento de robo a un matrimonio en Avellaneda
Al cabo de menos de un minuto, los delincuentes depusieron su actitud y huyeron del lugar.

Según confiaron fuentes policiales a este medio, personal de la Comisaría 6a de Avellaneda inició una investigación de oficio a raíz del intento de robo que sufrió el matrimonio, que por el momento no presentó la denuncia correspondiente. En ese sentido, se reforzó la seguridad en la zona y comenzaron a realizarse recorridas preventivas para evitar hechos similares.

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