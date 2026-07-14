La nueva deuda de los repartidores: piden créditos para trabajar y hacen más viajes para pagarlos

El endeudamiento de trabajadores jóvenes en aplicaciones de reparto y transporte se consolidó como un fenómeno central en la economía argentina durante 2024 y 2025. Miles de personas menores de 40 años solicitan créditos a través de plataformas digitales para sostener su actividad laboral o cubrir necesidades básicas, en un contexto de dificultades para acceder a préstamos en bancos y billeteras virtuales. Este fenómeno afecta la movilidad social, el consumo y las relaciones personales de quienes se endeudan.

Según el sociólogo y antropólogo Pablo Semán, se observa “la economización absoluta de la vida cotidiana, que es todo está al servicio de rescatar unos pesos”. Semán sostuvo en Infobae en Vivo que la toma de deuda ya no responde a proyectos de crecimiento ni a la voluntad de consumir, sino a la necesidad urgente de “caer lo menos rápido posible”.

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En sus palabras: “Ya no es para sustituir, con deuda, lo que vos antes tenías en efectivo en tu cálculo del presente, sino para empezar a pagar consumos pasados”. El especialista describió que muchas personas jóvenes deben multiplicar sus esfuerzos económicos, solo para cubrir gastos ya realizados o mantener su nivel de vida.

Semán explicó que este proceso de endeudamiento se agudizó en los últimos 24 meses y se profundizó tras la última elección presidencial. Advirtió que la movilidad social descendente afecta de manera directa a quienes trabajan en aplicaciones: “Estamos viviendo en general un proceso de movilidad social descendente, donde cada uno se cae del escalón en donde estaba".

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En este sentido indicó que las personas se ven atrapadas entre la suba de precios de servicios y transporte y la presión de las deudas, tanto con aplicaciones como dentro del círculo familiar.

Un repartidor de DoorDash pedalea en una bicicleta con una mochila de entrega roja, llevando un pedido en una jornada laboral en Estados Unidos. (Reuters)

La deuda como obstáculo para el futuro

El endeudamiento deja de ser un recurso para mejorar el presente o financiar proyectos. Según Semán, ahora se utiliza para evitar una caída abrupta en la calidad de vida. La deuda se convierte en una herramienta para cubrir necesidades inmediatas, no para invertir ni consumir.

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El sociólogo mencionó que la deuda a tasas altísimas obliga a los jóvenes a extender sus jornadas laborales. “El precio del dinero, sobre todo obtenido de esa forma, con ese tipo de créditos, es carísimo y por lo tanto, la variable de ajuste, que es más trabajo para pagar un crédito cada vez más caro que me sirve simplemente para cubrir un hueco”, afirmó Semán.

Los trabajadores recurren a préstamos para reparar herramientas, comprar insumos o llegar a fin de mes, pero deben realizar jornadas de hasta 14 horas para pagar la deuda.

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Semán relató que, en su trabajo de campo, entrevistó a jóvenes que calculan su deuda en cantidad de viajes necesarios para saldarla: “El otro día estábamos entrevistando unos chicos y uno decía: ‘Debo 27 viajes’. Entonces, estaba pensando que a la semana siguiente iba a pagar lo que debía agregándole 27 viajes a una jornada de trabajo que todos ya sabemos que se ha extendido muchísimo”.

Un repartidor en bicicleta con una mochila verde transita por la ciclovía de una calle en Manhattan al atardecer, donde nuevas políticas de semáforos buscan mejorar el flujo para ciclistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fragmentación y vínculos sociales afectados

El endeudamiento generalizado impacta en los vínculos sociales y en la vida comunitaria. Semán advirtió: “Lo peor que está trayendo este proceso de endeudamiento es la atomización y la fragmentación, que vos lo ves en cosas que parecen insignificantes, pero son importantes”.

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El especialista señaló que los jóvenes alternan entre deudas con amigos, familiares y aplicaciones, lo que genera un ciclo constante de pagos cruzados y aislamiento. La dinámica rompe los círculos de solidaridad y profundiza el aislamiento social.

El fenómeno no solo afecta a quienes trabajan en aplicaciones. Semán remarcó que la pérdida de vínculos sociales se extiende a distintos sectores y que el endeudamiento generalizado horada la confianza en el futuro. “Hay una conexión que todavía hay que explorar, pero que es entre el desánimo de la población y estos procesos de endeudamiento generalizado”, sostuvo el sociólogo.

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La normativa que prepara el Ministerio de Trabajo indica que las plataformas asumirían el 60% de los aportes a salud y pensión, mientras que el repartidor cubrirá el 40% restante - crédito Camila Díaz/Colprensa

Juventud, endeudamiento y política

El 70% de los deudores de aplicaciones tiene menos de 40 años, lo que coincide con las tasas más altas de desempleo juvenil. Semán analizó la relación entre este fenómeno y el desánimo político: “La política perdió la capacidad de promesa”. Sostuvo que muchos jóvenes no encuentran alternativas en la oferta política actual y que el endeudamiento refuerza la sensación de orfandad.

Al mismo tiempo el especialista destacó que, aunque el voto a Javier Milei se mantiene en una parte de los jóvenes de sectores populares, crece el número de quienes optan por el voto en blanco o se alejan de la participación electoral.

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“El no voto es la expresión de un juicio político o de una evaluación política, no de una inconsciencia política”, afirmó. La falta de expectativas se vincula con la incapacidad de la política para proponer caminos claros y creíbles.

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