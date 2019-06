"Pero no me avisan", se justificó Pucho con un tono similar al que empleaba el personaje cómico del Chavo del 8 cuando quedaba expuesto con sus frases inoportunas. "Vos siempre te parás allá y no me di cuenta. Perdón", concluyó Pagani en una nueva escena que causó risas entre los televidentes y usuarios de Twitter.