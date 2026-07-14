Marta Fort protagonizó una sesión de fotos sexy en Miami y su hermano lanzó una advertencia: “Ojito, eh” (Instagram)

Marta Fort posó en las playas de Miami y protagonizó una serie de imágenes de alto contenido sensual. Para la producción fotográfica, eligió una bikini clara de tiras celestes y un pareo de encaje blanco, prendas que resaltaron su figura en cada toma. Las fotografías muestran a la joven en posturas sugerentes, tanto de pie como agachada sobre la arena, mientras sostiene la mirada a cámara con una actitud segura.

El entorno incluyó la torre de guardavidas, el mar de fondo y una luz intensa del sol, elementos que acentuaron la atmósfera veraniega y sensual de la sesión. Los tatuajes visibles en los brazos, torso y piernas de la empresaria sumaron un detalle distintivo a la estética de las imágenes.

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Marta Fort posó en las playas de Miami y protagonizó una producción fotográfica (Instagram)

En la publicación de Instagram, Marta Fort acompañó las fotos con la frase: “Parada por MIA y seguimos”. El posteo se llenó de comentarios y likes, reflejando la repercusión de las imágenes. Entre quienes reaccionaron estuvo Felipe Fort, hermano mellizo de la joven empresaria, quien expresó: “Ojito con mi hermana, eh, que los estoy leyendo”, en alusión a la gran cantidad de mensajes recibidos por la publicación.

Las fotos de Marta Fort en Miami la muestran en distintas posturas sobre la arena con la mirada a cámara

Durante su estadía en Estados Unidos como parte de la cobertura del Mundial 2026, Marta Fort ha desplegado una presencia activa tanto en redes sociales como en diversos medios, combinando la información deportiva con aspectos personales y familiares que han captado la atención del público.

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La producción de Marta Fort incluyó la torre de guardavidas, el mar de fondo y la luz del sol en las playas de Miami

Tras el triunfo de la selección argentina frente a Suiza, la empresaria y figura mediática realizó una publicación en la que ironizó sobre la derrota del equipo europeo haciendo referencia al chocolate, uno de los símbolos nacionales suizos. “Argentina 2 – Suiza 0. El chocolate está rico, pero más rico ganarles”, fue el comentario que compartió, logrando una gran repercusión entre sus seguidores. Este tipo de intervenciones se han vuelto frecuentes en su cobertura, donde alterna el seguimiento de los partidos con comentarios espontáneos que amplifican el impacto de la experiencia mundialista.

En la publicación de Instagram, Marta Fort escribió “Parada por MIA y seguimos” para acompañar las fotos

El perfil público de Marta Fort durante el Mundial 2026 no se limita a su rol de cronista informal del evento. La joven empresaria ha aprovechado su exposición en el torneo para abordar cuestiones vinculadas a su vida privada, especialmente en entrevistas concedidas a medios argentinos. En una de ellas, detalló los cuidados y precauciones que adopta al iniciar relaciones personales, especialmente por su situación económica.

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Los tatuajes visibles de Marta Fort en brazos, torso y piernas formaron parte de la estética de las imágenes

“Soy desconfiada. Me cuido mucho, porque no sé si se acercan por mí o por mi apellido”, explicó. Fort relató que, debido a su condición de millonaria, ha debido desarrollar mecanismos de protección y análisis frente a las personas que se le acercan, tanto en la Argentina como durante su estadía en Estados Unidos siguiendo el campeonato. Manifestó que este tipo de resguardos forman parte de su cotidianidad y se intensifican cuando viaja o se expone en eventos internacionales.

El posteo de Marta Fort en Instagram recibió comentarios y likes, y Felipe Fort reaccionó con un mensaje sobre su hermana

A la par de estas confesiones, Marta Fort también se refirió a su historia familiar y a la influencia de su padre, Ricardo Fort, en la construcción de su identidad. En una entrevista, la joven relató cómo la sexualidad de su padre impactó en su mirada sobre la diversidad. Explicó que, en su casa, primero supieron lo que era una pareja homosexual antes de entender el modelo heterosexual tradicional.

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Marta Fort permanece en Estados Unidos por la cobertura del Mundial 2026 y combina redes sociales, medios e información deportiva

“Supimos primero lo que era una pareja homosexual que una hetero”, señaló. Estas declaraciones surgieron en el contexto de su participación en el Mundial 2026, donde su figura se potenció por la combinación de las anécdotas familiares, la exposición mediática y la cobertura del evento deportivo. Marta sostuvo que esa experiencia de vida le permitió crecer en un ambiente abierto y sin prejuicios, aportando una perspectiva personal sobre la diversidad y la inclusión en el marco de la atención pública que genera el torneo.