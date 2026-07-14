El hospital de campaña dominicano atiende a más de 1,200 personas tras el doble sismo en Venezuela

El Equipo Médico de Emergencias de República Dominicana atendió a más de 1.200 víctimas del terremoto en Venezuela en seis días de operación. (Foto cortesía Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana)

La llegada del Equipo Médico de Emergencias dominicano a las zonas devastadas por el doble sismo en Venezuela transformó el panorama de asistencia humanitaria en tiempo récord. Más de 1,200 víctimas del terremoto han recibido atención médica en seis días de operación del hospital de campaña instalado por la República Dominicana, lo que posicionó a este centro como el más concurrido en la región afectada.

Cada mañana, decenas de personas esperan su turno frente al hospital móvil dominicano, ubicado en el corazón de la zona de desastre. La Misión Humanitaria Quisqueya Solidaria, liderada por el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana, coordina la labor del Equipo Médico de Emergencias (EMT-RD), que despliega médicos, enfermeros, psicólogos, farmacéuticos, especialistas en agua y saneamiento así como personal logístico. La misión representa la primera intervención internacional de un EMT Tipo 1 dominicano, certificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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El hospital de campaña dominicano se convirtió en el centro de atención médica más concurrido de la zona afectada por el doble sismo en Venezuela. (Foto cortesía Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana)

“El hospital dominicano nos salvó. Aquí nos han dado lo que necesitamos: consulta, medicamentos, hasta apoyo psicológico”, expresó uno de los pacientes atendidos, mientras la fila de afectados crecía. Según las cifras oficiales, en menos de una semana se realizaron 710 consultas generales y de emergencia, 232 atenciones ginecológicas, 144 consultas pediátricas y 114 intervenciones en salud mental. “La confianza de la comunidad en nuestro equipo se refleja en el flujo constante de pacientes”, destacó uno de los médicos a cargo.

La labor del Ministerio de Salud Pública no se limita a la atención directa. El EMT-RD distribuyó miles de medicamentos, administró vacunas, llevó a cabo estudios diagnósticos, procesó agua segura para el consumo y desarrolló acciones de promoción de la salud. En jornadas como la del sábado, el personal atendió a 181 personas, lo que muestra el incremento sostenido de la demanda y la capacidad de respuesta del equipo dominicano.

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La Misión Humanitaria Quisqueya Solidaria coordina en Venezuela el trabajo del EMT-RD bajo el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana. (Foto cortesía Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana)

La coordinación entre médicos, especialistas en salud mental y técnicos en saneamiento permitió una atención integral. “Nuestro objetivo es cubrir todas las necesidades de la población: desde las heridas físicas hasta el impacto emocional que deja una catástrofe de esta magnitud”, afirmó un psicólogo del grupo. El despliegue incluye también campañas de saneamiento y talleres de promoción de la salud, enfocados en prevenir enfermedades y fortalecer la resiliencia de las comunidades.

El impacto de la misión va más allá de las cifras. Por primera vez, la República Dominicana despliega un Equipo Médico de Emergencias Tipo 1 certificado por la OMS en el extranjero, mostrando su capacidad técnica y humana para enfrentar desastres fuera de sus fronteras. “Esta experiencia demuestra el compromiso y la solidaridad de nuestro país con las naciones vecinas en momentos críticos”, subrayó un representante logístico del equipo.

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Las cifras oficiales registraron 710 consultas generales y de emergencia, 232 atenciones ginecológicas, 144 pediátricas y 114 en salud mental. (Foto cortesía Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana)

Lo que ocurrió en Venezuela: resumen del desastre

El doble sismo que sacudió a Venezuela dejó a miles de personas sin hogar y provocó daños severos en infraestructuras básicas. Las comunidades más afectadas reportaron la destrucción de viviendas, hospitales y sistemas de agua potable. Los servicios de emergencia locales se vieron desbordados ante la magnitud del desastre, lo que generó un llamado internacional de auxilio. El arribo del equipo dominicano respondió a esta necesidad urgente, aportando recursos, personal y experiencia en gestión de emergencias bajo estándares internacionales.

En el hospital de campaña, las jornadas no tienen pausa. El equipo dominicano, reforzado con insumos y personal capacitado en emergencias, se adapta a las necesidades cambiantes de los pacientes. Los especialistas en agua y saneamiento trabajan para garantizar el acceso a agua segura y reducir riesgos sanitarios en los campamentos temporales. “No nos iremos hasta que la situación esté bajo control y las comunidades puedan reponerse”, aseguró un miembro del Ministerio de Salud Pública.

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La misión Quisqueya Solidaria se ha consolidado como un referente de apoyo humanitario en la región, llevando atención médica, suministros y esperanza a quienes enfrentan las secuelas del terremoto.