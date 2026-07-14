El Gobierno aprobó un nuevo RIGI: una minera invertirá más de USD 700 millones para producir litio en Catamarca

El RIGI acumula ya 11 proyectos vinculados al litio, distribuidos en las tres provincias del triángulo del noroeste argentino: Catamarca, Salta y Jujuy

El Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó el ingreso de la firma Liex al régimen, con un proyecto de producción de carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá, provincia de Catamarca. La iniciativa demandará una inversión total de USD 709 millones y eleva a 21 el número de proyectos aprobados, con compromisos que en conjunto alcanzan los USD 46.700 millones.

El ministro de Economía Luis Caputo publicó la novedad en su cuenta oficial de X. Según el texto del titular del Palacio de Hacienda, el proyecto contempla la construcción y operación de una planta con capacidad para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio. La infraestructura asociada incluye pozos para la extracción de salmuera, ductos de transporte, sistemas de purificación, caminos, tuberías, instalaciones industriales auxiliares y obras de control de inundaciones.

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Los estudios técnicos presentados ante el Comité indican que el salar cuenta con recursos suficientes para sostener más de 19 años de producción efectiva. Las exportaciones del complejo, puntualizó Caputo en su cuenta oficial de X, generarán ingresos estimados en alrededor de USD 400 millones por año y el proyecto creará 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos entre las etapas de construcción y operación.

Catamarca ya concentra varios de los proyectos mineros aprobados bajo el RIGI. En el Salar del Hombre Muerto, la australiana Galan Lithium Ltd opera desde el 1 de abril la planta Hombre Muerto Oeste (HMW), con una capacidad de 12.000 toneladas anuales de carbonato de litio —y es, hasta ahora, el segundo proyecto del régimen en estar operativo, apenas cinco meses después de su aprobación en agosto de 2025. Rio Tinto tiene allí su propio proyecto de expansión, Fénix, con 9.500 toneladas adicionales de capacidad y una inversión de USD 530 millones. Con la incorporación de Liex —subsidiaria de la minera china Zijin Mining—, la provincia suma un tercer proyecto litífero aprobado bajo el régimen.

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Una vista aérea muestra la planta de producción de litio de Eramet en el Salar Centenario, en Salta (Argentina), el 4 de julio de 2024. REUTERS/Matías Baglietto

La actividad litífera bajo el RIGI no se circunscribe a Catamarca. Rio Tinto también tiene aprobado el Proyecto Rincón, en el Salar de Rincón, Salta: una expansión de planta de carbonato de litio con capacidad para 60.000 toneladas anuales de grado batería, suficiente para abastecer aproximadamente un millón de vehículos eléctricos por año, con una inversión total de USD 3.000 millones.

En marzo de 2026, la compañía realizó el primer envío comercial de carbonato de litio desde ese salar: 200 toneladas en diez contenedores desde el Puerto de Buenos Aires con destino a Shanghái, lo que la convirtió en la única productora con exportación activa en las tres provincias del noroeste argentino. Junto con Jujuy, las tres provincias conforman el llamado triángulo del litio, la región con las mayores reservas del mineral en el mundo, que Argentina comparte con Chile y Bolivia.

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El mapa del RIGI

De los 39 proyectos presentados ante el Comité Evaluador desde la creación del régimen, 20 contaban con aprobación al cierre del último relevamiento disponible —cifra que con la última incorporación trepa a 21—, mientras que otros 21 permanecen en evaluación y uno fue rechazado. El monto total comprometido por todas las iniciativas presentadas asciende a USD 121.237 millones, aunque los activos computables de los proyectos ya aprobados suman USD 16.092 millones.

Detrás de esas cifras, la estructura de los compromisos muestra matices. De los primeros 17 proyectos aprobados, solo USD 7.000 millones corresponden a inversión firme, mientras que USD 16.000 millones representan la inversión mínima obligatoria. El 30% adicional que se anuncia en las presentaciones no conlleva penalidades en caso de incumplimiento.

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El RIGI acumula 21 proyectos aprobados con compromisos de inversión por USD 46.700 millones

Por sector, energía concentra la mayor porción de inversión declarada con USD 78.300 millones, seguida por minería con USD 42.200 millones. En infraestructura y siderurgia los montos son marginales: USD 500 millones y USD 300 millones, respectivamente. Por subsector, Oil & Gas lidera en cantidad de proyectos con 13 iniciativas, seguido por litio con 11 y cobre con 5. En términos de estado administrativo, el 81% del monto total comprometido corresponde a proyectos aprobados —USD 98.000 millones— frente al 18,8% aún en evaluación —USD 23.000 millones—. En el régimen participan 45 empresas provenientes de 11 países.

El régimen, creado por la Ley Bases en 2024 y extendido hasta julio de 2027, otorga a los proyectos aprobados una batería de beneficios: reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, devolución inmediata del IVA, eliminación de retenciones a las exportaciones desde el segundo año y estabilidad fiscal y legal por entre 30 y 40 años, según la categoría del proyecto.

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