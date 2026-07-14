“El título de Argentina en el Mundial de Qatar no tiene validez”: los motivos detrás de la llamativa sentencia de Ibai Llanos

Ibai Llanos explicó por qué el Mundial de Qatar 2022 no contó y por ende Argentina tiene dos títulos

Ibai Llanos afirmó durante una transmisión en vivo que el título de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 no tiene validez, y redujo a dos los campeonatos mundiales del equipo dirigido por Lionel Scaloni. El streamer bilbaíno, con más de 19,8 millones de seguidores en Twitch -segundo canal más seguido de la plataforma-, lanzó la polémica en una conversación con su colega La Cobra, en pleno desarrollo del Mundial 2026.

“El de Qatar no cuenta. Un Mundial que se celebra en diciembre en un país que no ha jugado a fútbol en la vida con estadios artificiales y en un país que ni se debería haber jugado el Mundial”, sostuvo Llanos en la transmisión. Y fue más lejos: “Argentina tiene dos Mundiales. Cuando Argentina gana el Mundial en Qatar, no vale Qatar. Qatar no valía desde el principio”.

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Los argumentos del streamer apuntan a las condiciones excepcionales bajo las que se disputó aquel torneo. Qatar 2022 rompió con todos los precedentes del certamen: fue el primer Mundial celebrado en noviembre y diciembre, un cambio forzado por las temperaturas extremas del verano árabe, que superan los 40 °C (104 °F) y hacen imposible la práctica del fútbol al aire libre en los meses habituales de junio y julio. Los estadios, además, fueron construidos desde cero exclusivamente para el evento, en su mayoría en zonas desérticas, sin que el país contara con una infraestructura futbolística preexistente. La propia selección de Qatar fue eliminada en la fase de grupos sin ganar un solo partido, lo que la convirtió en la primera anfitriona en caer en esa instancia en toda la historia de la Copa del Mundo.

La polémica que desató Llanos no es nueva. Desde que la FIFA adjudicó el torneo al país del Golfo Pérsico en 2010, una parte del mundo del fútbol cuestionó su legitimidad como sede, precisamente por las razones que el streamer enumera: la ausencia de tradición futbolística local, el calendario atípico y la naturaleza efímera de sus instalaciones. Lo que sí resulta inédito es que esa discusión resurja con fuerza en medio de un nuevo Mundial, con Argentina como uno de los protagonistas y a las puertas de una posible final.

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Ibai Llanos dijo que Argentina no tiene chances ante un eventual partido contra España. Además, que Mikel Oyarzabal es mejor que Julián Álvarez

Además, Llanos lanzó otra chicana hacia su colega argentino al afirmar que Argentina fue afortunada en no jugar la Finalissima frente a España: “Ahí se nota que Messi está bendecido hasta en eso porque sabes que te iban a reventar. La realidad es que Argentina ante España no toca la bola. La única opción para Argentina ante España es hacer lo de Cabo Verde: empate en cero, ir a penales y que el Dibu (Martínez) pare”. Incluso, el español subrayó que “Messi va a estar como ‘me encantaría jugar con ellos’”, en referencia a los españoles.

Por último, el comunicador ibérico hizo una comparación entre dos delanteros, uno de cada país, y puso por encima a su compatriota: “Dijo que Mikel Oyarzabal es mejor que Julián Álvarez”.

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La polémica llega en un momento de máxima atención al fútbol sudamericano. Argentina acaba de clasificarse a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer a Suiza 3-1 en la prórroga, con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El próximo miércoles, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Inglaterra en Atlanta por un lugar en la final, en la que, en caso de avanzar, podrían enfrentarse a España si llega a vencer a Francia en el otro partido de semifinal.

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