Las Fiestas Patrias impulsan la economía: estos son los sectores que más crecerán durante la campaña de julio

La campaña de Fiestas Patrias se consolida como uno de los periodos de mayor movimiento económico del año en el Perú. El pago de la gratificación, los feriados largos y el incremento de los viajes impulsan el consumo en diversos rubros, desde el comercio hasta el turismo, en un contexto en el que el gasto de los hogares mantiene una tendencia positiva.
Para José Carlos Kohagura, jefe académico de carreras de negocios del Instituto de Educación Superior Certus, en conversación con Infobae Perú, esta temporada representa un importante impulso para la actividad económica, aunque advierte que su impacto sigue siendo temporal. En ese sentido, señala que la campaña debe complementarse con mayores niveles de empleo e inversión para convertirse en un crecimiento sostenido.
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Una campaña que dinamiza varios sectores
Kohagura explicó que “la campaña de Fiestas Patrias es uno de los principales motores de consumo de mitad de año, porque coincide con el pago de gratificaciones y dinamiza simultáneamente el comercio, turismo, transporte, gastronomía y entretenimiento”. Añadió que este año el escenario es favorable debido a que el consumo privado creció 3,5% durante el primer trimestre y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) proyecta una expansión económica de 3,4% para 2026.
El especialista precisó que, si bien esta campaña tiene un alcance más amplio que otras fechas comerciales como el Día de la Madre o la campaña escolar, todavía se encuentra por debajo de Navidad en términos de ventas. “Fiestas Patrias acelera la economía, pero su efecto es principalmente estacional y debe acompañarse de empleo e inversión para convertirse en una recuperación sostenida”, afirmó para Infobae Perú.
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Respecto a los rubros que registrarán un mayor crecimiento durante julio, destacó que “los sectores más beneficiados son el comercio minorista, especialmente tecnología, electrodomésticos, ropa y productos para el hogar; además del turismo, transporte, hoteles, restaurantes y entretenimiento”. A ellos se suman el comercio electrónico, la logística y los medios de pago digitales, impulsados por las campañas promocionales y las facilidades de financiamiento.
El turismo fortalece las economías regionales
El desplazamiento de millones de viajeros durante el feriado patrio también tiene un efecto importante fuera de Lima. Kohagura indicó que “el impacto es significativo porque el gasto turístico se distribuye directamente en transporte, alojamiento, restaurantes, comercio, artesanía y servicios locales”, favoreciendo principalmente a pequeñas empresas y negocios familiares.
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Como referencia, recordó que durante Fiestas Patrias de 2025 se movilizaron 1,88 millones de personas, generando USD 223 millones y un gasto promedio de S/ 445 por viajero. Sin embargo, precisó que el mayor beneficio económico suele concentrarse en las regiones que cuentan con buena conectividad, una oferta turística formal y capacidad para atender el incremento de visitantes.
El especialista añadió que julio representa una oportunidad especialmente importante para las micro y pequeñas empresas (MYPE), considerando que el 85,5% de estos negocios pertenece a los sectores comercio y servicios, precisamente los más favorecidos durante esta temporada.
Las claves para que las MYPE aprovechen el mayor consumo
De acuerdo con Kohagura, “julio representa una oportunidad estratégica para los emprendedores, porque combina una mayor liquidez proveniente de la gratificación con una mayor disposición de los consumidores a gastar en viajes, reuniones familiares, celebraciones y compras estacionales”. En ese contexto, recomendó impulsar promociones, desarrollar productos con identidad peruana y fortalecer los canales digitales.
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Asimismo, sostuvo que las empresas deben prepararse con anticipación para responder al aumento de la demanda. “Las MYPE deben enfocarse en anticipar inventarios, crear promociones y paquetes atractivos, diferenciarse con productos de identidad peruana, reforzar las ventas digitales y ofrecer una atención rápida y personalizada”, señaló. También consideró importante facilitar los pagos electrónicos y establecer alianzas con negocios vinculados al turismo, la gastronomía o el transporte.
Consumidores más cautelosos y una mirada de largo plazo
El jefe académico de Certus advirtió que el comportamiento del consumidor también ha cambiado en los últimos años. “El consumidor peruano ha evolucionado hacia un gasto más selectivo, informado y digital”, indicó, al explicar que actualmente las personas comparan precios, esperan promociones y priorizan productos con una buena relación entre calidad y precio, además de viajes y experiencias.
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Frente a este escenario, recomendó a los negocios no confundir un mayor volumen de ventas con una mayor rentabilidad. “La clave será vender más, pero con planificación financiera y sin generar sobrestock después de julio”, enfatizó, al señalar que resulta indispensable controlar inventarios, márgenes y flujo de caja durante la campaña.
Perú es un país con gran diversidad de danzas lo que propicia un gran cúmulo de cultura rica en tradición y festividad.
Finalmente, Kohagura destacó que el verdadero desafío para los emprendedores consiste en aprovechar el impulso de julio para fortalecer sus negocios durante el resto del año. “El objetivo no es solo vender más en julio, sino transformar esas ventas en clientes recurrentes y crecimiento sostenible”, concluyó. Para lograrlo, recomendó mantener contacto con los nuevos clientes, desarrollar estrategias de fidelización y reinvertir parte de las utilidades en tecnología, marketing y mejoras del servicio.
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