La nueva pelota que se estrenará para las semifinales y la gran final del Mundial 2026

La Trionda Final será la pelota elegida de la FIFA para los últimos cuatro partidos del Mundial 2026 (REUTERS/Leonardo Benassatto)

El Mundial 2026 está en la etapa culminante y las semifinales tendrán una novedad de relevancia. Las selecciones de Francia, España, Inglaterra y Argentina disputarán los últimos cuatro partidos del torneo que se desarrolla en Estados Unidos con la pelota Trionda Final, el nuevo balón que la FIFA reservó para los cruces de semis, el tercer puesto y la final, con un diseño distinto al usado en los primeros 100 encuentros y el mismo sensor interno que envía datos al VAR en tiempo real.

La nueva pelota se estrenará este martes en Dallas, en la primera semifinal entre Francia y España, y luego será utilizada en Atlanta por Inglaterra y Argentina. Después seguirá en el partido por el tercer puesto y en la final del estadio MetLife de Nueva Jersey. La selección argentina ya se entrenó con el nuevo modelo.

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Según explicó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el cambio no responde solo a una cuestión estética. El balón homenajea a las sedes de la recta final y consolida una práctica que la organización ya había adoptado en las últimas Copas del Mundo, cuando empezó a reservar una versión especial para los cruces decisivos.

El balón Trionda original, con el que se jugaron los anteriores 100 partidos, combinaba el color verde por México, el azul por Estados Unidos, el rojo por Canadá y el blanco como color neutro. El Trionda Final modifica esa propuesta: tiene base negra, vivos dorados y detalles en rojo y rosa.

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La nueva pelota del Mundial que se utilizará en los últimos cruces del torneo (REUTERS/Hannah Mckay)

De acuerdo con la marca de las tres tiras, el dorado “evoca el trofeo de la Copa Mundial”, mientras que el fondo negro “realza el aspecto del balón”. La firma alemana también indicó que, más allá de su apariencia, el comportamiento deportivo no cambia para los futbolistas.

Los nombres de Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York/Nueva Jersey aparecen impresos de forma destacada, en alusión a los partidos 101, 102, 103 y 104 del torneo. Las otras 16 ciudades anfitrionas figuran en gráficos triangulares distribuidos sobre la superficie.

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Por su parte, Infantino describió esa intención con una frase difundida por la organización: “Con cada toque, amague, pase, centro, atajada, disparo y gol, las 16 ciudades que han ayudado a la FIFA a celebrar la histórica 23 edición de la Copa Mundial afianzarán aún más su lugar en la memoria colectiva del torneo”.

La novedad también marca una diferencia respecto de los antecedentes recientes. Entre Alemania 2006 y Rusia 2018, la pelota especial aparecía solo en la final; desde Qatar 2022, la FIFA adelantó ese debut a las semifinales. En esta edición de Norteamérica, además, creó por primera vez un diseño exclusivo para toda la fase final y no únicamente un cambio de color.

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La producción de fotos de Lionel Messi con la nueva pelota Trionda, que se utilizará en semifinales y final del Mundial

Además, es importante realzar que la Trionda Final conservará el sistema Connected Ball, un sensor de movimiento alojado dentro de la pelota que funciona a 500 Hz, registra cada contacto y envía datos en tiempo real al VAR. Los cuatro equipos que siguen en competencia ya hicieron sus primeros entrenamientos con esa tecnología y Lionel Messi, goleador del torneo, hizo una producción especial con el esférico.

Ese dispositivo ya estuvo en el centro de discusiones durante el torneo. En el cruce entre Croacia y Portugal por dieciseisavos de final fue determinante para que el árbitro anulara un gol croata. También estuvo bajo observación el sábado en el partido entre Noruega e Inglaterra. Según la FIFA, la tecnología no detectó que el balón había tocado el cable de la Spider Cam en la jugada que derivó en el primer gol inglés.

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La federación sostiene que el nuevo modelo no altera las condiciones de juego. Mantiene la misma construcción de cuatro paneles termosellados, la misma forma y la misma textura del Trionda original. La marca que confeccionó el balón afirmó que eso garantiza “la misma velocidad, bote y sensación” que los jugadores tuvieron durante el resto del campeonato. El estreno oficial será este martes en el Francia-España de Dallas; luego pasará al Inglaterra-Argentina de Atlanta y quedará para los dos últimos encuentros en Nueva York/Nueva Jersey.