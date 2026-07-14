Anya Taylor-Joy reveló por quién hinchará entre Argentina e Inglaterra: “Hay mucho estrés en casa”

De cara a la semifinal entre Argentina e Inglaterra, Anya Taylor-Joy dio a conocer a qué seleccionado va a apoyar (Associated Press)

La cuenta regresiva para la semifinal entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026 mantiene en vilo a fanáticos de todo el planeta, y la fiebre futbolera cruza fronteras y generaciones. En este escenario global, una figura internacional sorprendió al tomar partido: Anya Taylor-Joy, la actriz británico-argentina que conquistó Hollywood con su talento y carisma, habló públicamente sobre a quién alentará en el cruce histórico que definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo.

En plena avant-premiere de Lucky, su nueva miniserie, Anya fue consultada por el medio Associated Press sobre el partido que enfrenta a los dos países con los que tiene un vínculo directo. Entre risas y gestos de complicidad, la protagonista de Gambito de dama reconoció que el ambiente familiar está más tenso que nunca: “Hay mucho estrés en la casa en este momento”, confesó, haciendo alusión a la mezcla de raíces y pasiones que conviven bajo el mismo techo.

PUBLICIDAD

Sin vueltas, Anya dejó en claro su postura: “Creo que, en el fondo de mi corazón, estoy con Argentina”. La declaración, breve y contundente, resonó rápido en redes sociales y medios de ambos países, convirtiéndola en tendencia y multiplicando las repercusiones. A pesar de su elección, la actriz no dejó de lado el cariño por el país europeo. “Si vamos a perder, me alegra que sea contra Inglaterra”, agregó, buscando equilibrar la balanza y evitar polémicas dentro y fuera del ámbito familiar.

En la final de Qatar 2022, la actriz celebró la obtención de la tercera estrella (Instagram)

No es la primera vez que Taylor-Joy expresa públicamente su fanatismo por la selección argentina. La actriz ha seguido de cerca a la Albiceleste desde hace años, y ya se la vio celebrando los logros del equipo de Lionel Scaloni. En 2022, Anya se sumó a los festejos que recorrieron el mundo tras la obtención de la tercera estrella en Qatar y compartió en redes la emoción por un triunfo que también vivió como propio.

PUBLICIDAD

El vínculo de Anya con la Argentina no es ocasional ni de último momento. La actriz nació en Miami en 1996, pero su historia familiar es una síntesis de culturas y trayectorias. Su padre, banquero y corredor de lanchas, nació y creció en Buenos Aires y es de ascendencia inglesa y escocesa. Su madre, psicóloga, nació en Zambia, hija de un diplomático inglés y de una española de Barcelona. “Nací en Miami, pero nos mudamos inmediatamente a Argentina, donde todavía vive la mayor parte de mi familia, y estuve allí hasta los seis años”, contó Anya en más de una entrevista, dejando en claro el peso que tienen las raíces porteñas en su identidad.

En sus primeros años de vida, Anya estuvo rodeada de la cultura argentina (Instagram)

Durante la infancia, Anya fue alumna del Northlands School, la misma institución donde estudió Máxima Zorreguieta, la actual reina de Países Bajos. A los seis años, su familia se trasladó a Londres, donde la actriz comenzó una nueva etapa escolar en el Hill House y luego en el Queen’s Gate School. El cambio no fue sencillo: “Nos mudamos a Inglaterra, y aprendí inglés (recién) cuando tenía ocho años. Era terca y quería irme a casa y no entendía Londres en absoluto. Venía de un lugar donde todo era verde y había animales en todas partes y, de repente, vine aquí (Inglaterra), y dije ‘¿qué diablos está pasando?’”, relató en una charla con el Evening Standard. El desarraigo y la nostalgia por la vida en Buenos Aires marcaron su infancia, pero también forjaron el carácter y la versatilidad que luego la llevarían al éxito internacional.

PUBLICIDAD

Con el paso del tiempo, Anya supo agradecer la decisión de sus padres de buscar un futuro lejos de la crisis de los años 90 en Argentina. “Mi papá es escocés-argentino y mi mamá afro-española, y la situación política en Argentina se estaba volviendo tan grave que querían que sus hijos crecieran en un ambiente sin miedo. Todos estábamos realmente resentidos con ellos por eso y ahora que miramos hacia atrás, les agradecemos mucho porque nos dieron una gran oportunidad en la vida”, reconoció.

Hoy, con una carrera consolidada y el reconocimiento de la crítica, Anya Taylor-Joy no olvida sus orígenes ni el peso de la cultura argentina en su vida. En cada entrevista deja lugar para el español, para los recuerdos de la niñez y para el fútbol, esa pasión heredada que trasciende el glamour de Hollywood. La semifinal entre Argentina e Inglaterra la encuentra dividida, pero con el corazón inclinado hacia la camiseta celeste y blanca, un sentimiento que miles de hinchas compartieron y celebraron en las redes.

PUBLICIDAD