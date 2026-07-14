El Salvador

El fenómeno de El Niño reduce las compras de paraguas y sombrillas en El Salvador

El país registra una baja de 8.4% en las importaciones de paraguas y sombrillas entre enero y mayo de 2026, mientras el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales prevé julio y agosto como el tramo más seco y caluroso

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Varias cajas de cartón abiertas llenas de paraguas y sombrillas de colores, apiladas en un área portuaria con grúas de carga al fondo.
Varias cajas abiertas con paraguas y sombrillas de colores vivos se apilan en una zona portuaria industrial bajo la luz brillante del mediodía, con grúas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador opera bajo la influencia del fenómeno de El Niño desde el 23 de junio, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entre enero y mayo de 2026, el país importó USD 1,418.262,44 en paraguas y sombrillas, un 8.4% menos que en el mismo período del año anterior.

Julio y agosto serán los meses más secos y calurosos del año, con mayor impacto en la zona oriental y la franja costera. El fenómeno altera los patrones de lluvia durante la temporada lluviosa, que en El Salvador se extiende de mayo a octubre.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales advirtió que la reducción de precipitaciones puede derivar en sequía meteorológica débil, entre cinco y 10 días consecutivos sin lluvia; moderada, de 11 a 13 días; o fuerte, cuando el período seco supera los 16 días.

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La meteoróloga Sandra Yanira Martínez explicó recientemente en Canal 10 que el fenómeno “intensifica el calor y restringe las precipitaciones”, con efectos sobre la agricultura, la pesca y la generación energética.

Importaciones de paraguas y sombrillas

Los datos del Banco Central de Reserva muestran que la reducción de las lluvias, también impacta el comercio exterior, entre enero y mayo de 2026, el país destinó USD 1,418.262,44 a la importación de paraguas y sombrillas, frente a USD 1,548.478,17 del mismo período de 2025. La diferencia fue de USD 130,215,73.

Esto se puede observar en las calles o comercios que durante estos días deberían estar colmados de venta de sombrillas, pero en cambio, las ofrecen modestamente.

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Cajas de cartón marcadas "IMPORT" con paraguas y sombrillas de colores azul, amarillo, fucsia, verde y beige. Dos sombrillas abiertas sobre las cajas, en un puerto.
Múltiples cajas de cartón con la etiqueta "IMPORT" exhiben paraguas y sombrillas de diversos colores en el suelo de concreto de un puerto bajo un cielo azul soleado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los datos del BCR, la República Popular China concentró casi todo el abastecimiento de estos productos. Sus ventas a El Salvador sumaron USD 1,393.165.25, el 98,2% del total importado bajo el código arancelario 6601990000. El resto se distribuyó entre Estados Unidos con USD 23.747,81, México con USD 847,89 y Guatemala con USD 501,49.

China registró la mayor baja: sus exportaciones hacia El Salvador cayeron USD 140,144,52 frente a 2025. En cambio, las compras desde Estados Unidos crecieron 76.2%, al pasar de USD 13,478,90 a USD 23.747,81. México subió de USD 31,64 a USD 847,89, mientras Guatemala redujo sus envíos de USD 1.657,86 a USD 501,49.

El Salvador opera bajo la influencia del fenómeno de El Niño desde el 23 de junio, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.(Cortesía: Ministerio de Ambiente )
El Salvador opera bajo la influencia del fenómeno de El Niño desde el 23 de junio, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.(Cortesía: Ministerio de Ambiente )

El peso asiático en la Sección XII

La concentración en un solo proveedor no se limitó a los paraguas. En la Sección XII del arancel centroamericano, que agrupa calzado, sombreros, paraguas, bastones y manufacturas similares, China acumuló USD 40.4 millones en importaciones hacia El Salvador durante los primeros cinco meses de 2026. Vietnam ocupó el segundo lugar con USD 6.2 millones y Guatemala el tercero con USD 2.9 millones.

Dentro de esa sección, los paraguas y sombrillas ocuparon el cuarto lugar por volumen. El capítulo que los agrupa registró USD 2.2 millones en el período. Por encima quedaron el calzado con USD 51.8 millones, los cascos y sombreros sin armar con USD 10 millones y las plumas y pieles preparadas con USD 2.8 millones.

El impacto del fenómeno climático

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, advirtió en Diálogo 21 que con el fenómeno de El Niño “podría presentarse un déficit hídrico y una disminución en la cantidad de lluvia durante los primeros tres meses” de su influencia.

Pila de paraguas y sombrillas de colores azul marino, rojo, blanco, naranja y gris sobresalen de cajas en un muelle con sol brillante.
Numerosos paraguas y sombrillas de varios colores se apilan en cajas abiertas sobre el asfalto de un muelle, mientras el sol del mediodía proyecta sombras largas sobre el lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Meteorológica Mundial confirmó que el episodio actual evolucionará hacia una fase fuerte entre julio y septiembre, con anomalías de temperatura superficial del mar superiores a 2 ℃ por encima del promedio histórico.

El Sistema de la Integración Centroamericana proyectó desde mayo que toda la región afrontará lluvias irregulares y una canícula más intensa. El Salvador forma parte del Corredor Seco, la franja que atraviesa Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, y concentra el mayor riesgo de sequía.

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