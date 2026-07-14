Nicaragua

De los buñuelos al amor salvadoreño: La nicaragüense Sheynnis Palacios estrena romance y se une a Top Chef VIP

Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, se encuentra en su mejor momento: mientras celebra en grande su nuevo romance con el creador de contenido salvadoreño Carlos Arias, la reina universal ha sido confirmada oficialmente como la gran estrella de la quinta temporada de Top Chef VIP en Telemundo

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De los buñuelos en Nicaragua a los fogones más famosos de la TV. Sheynnis Palacios alista su sazón para brillar en la nueva temporada de Top Chef VIP por Telemundo.
De los buñuelos en Nicaragua a los fogones más famosos de la TV. Sheynnis Palacios alista su sazón para brillar en la nueva temporada de Top Chef VIP por Telemundo.

Sheynnis Palacios, la inolvidable Miss Universo 2023, sigue demostrando que su año de reinado fue solo el comienzo de una carrera meteórica en el mundo del entretenimiento internacional.

La nicaragüense no deja de ser el centro de atención, y esta vez lo hace por partida doble: mientras navega las aguas del cotilleo sobre su vida amorosa, se prepara para un nuevo e importante reto profesional en las pantallas de Telemundo.

La ex reina de belleza ha sido confirmada oficialmente como una de las grandes estrellas de la quinta temporada de Top Chef VIP, un giro emocionante que la llevará directamente de las pasarelas a los fogones más exigentes de la televisión hispana.

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La vida sentimental de Palacios se ha convertido en el tema favorito de los programas de espectáculos. Tras semanas de intensas especulaciones, la modelo gritó a los cuatro vientos su felicidad al confirmar públicamente su romance con el creador de contenido salvadoreño Carlos Arias.

Sin embargo, este anuncio de amor desató una tormenta de drama mediático con su expareja, el venezolano Carlos Gómez (popularmente conocido como “El Cañón”).

Todo comenzó cuando Gómez publicó una historia en Instagram con una fotografía de su rostro acompañada de una frase que no pasó desapercibida: “A veces la verdad solo necesita tiempo”.

Aunque el venezolano no mencionó ningún nombre, los usuarios en redes sociales asumieron de inmediato que el mensaje iba dirigido a Sheynnis, justo horas después de que ella hiciera oficial su noviazgo con Arias.

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Atrás quedó el romance con el venezolano Carlos Gómez; ahora Sheynnis celebra su amor salvadoreño mientras se enfoca en Top Chef VIP (Cortesía: Carlos Arias).
Atrás quedó el romance con el venezolano Carlos Gómez; ahora Sheynnis celebra su amor salvadoreño mientras se enfoca en Top Chef VIP (Cortesía: Carlos Arias).

La respuesta de la soberana universal no tardó en llegar y fue letal. Sheynnis compartió una historia en Instagram con una pacífica imagen del mar de fondo que contrastaba con sus contundentes palabras:

“Deja de usar una historia terminada para seguir teniendo protagonismo. Yo ya cerré ese capítulo. Y sin necesidad de contar LA VERDAD”, escribió Miss Universo 2023.

Con esta tajante contestación, la nicaragüense dejó claro que se encuentra enfocada únicamente en su presente con el salvadoreño, en las buenas vibras y en su propia evolución personal, sepultando de manera definitiva cualquier fantasma del ayer.

El gran salto a las pantallas: Detalles de Top Chef VIP

Haciendo a un lado los chismes amorosos, el verdadero plato fuerte en la vida de Sheynnis es su incorporación a la quinta temporada de Top Chef VIP. Telemundo ha preparado una producción impecable que promete mantener a la audiencia al borde de sus asientos. El esperado estreno del reality de cocina está programado para el próximo martes 1 de septiembre de 2026, y se transmitirá en el horario estelar de las 7:00 p. m. ET / 6:00 p. m. CT.

La competencia no será nada fácil, pero el incentivo es enorme: el ganador absoluto se llevará a casa un impresionante premio en efectivo de $200,000 dólares.

Por lo que, la participación de la nicaragüense ha causado una enorme ola de nostalgia y expectación expectación entre sus seguidores. Para muchos, este programa representa un tierno regreso a sus raíces.

Sheynnis Palacios competirá junto a 19 celebridades internacionales por el codiciado premio de $200,000 dólares en Top Chef VIP.
Sheynnis Palacios competirá junto a 19 celebridades internacionales por el codiciado premio de $200,000 dólares en Top Chef VIP.

Antes de coronarse como la mujer más bella del universo, Sheynnis inspiró al mundo entero con su historia de superación: una joven universitaria que, junto a su madre y su abuela, costeaba sus estudios de comunicación vendiendo buñuelos tradicionales de Nicaragua.

Esa conexión real con la cocina popular es su mayor ventaja emocional. Aunque ahora cambiará las recetas caseras por la alta cocina internacional, su disciplina, humildad y sazón latina prometen convertirla en una de las rivales más fuertes y queridas de la competencia.

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