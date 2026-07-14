Francisco Santos pidió cerrar la JEP por el polémico viaje de ‘Timochenko’ a España: “Cómplice de estos criminales de guerra”

Para el exvicepresidente Francisco Santos, la JEP no busca la reconciliación, sino ayudar a criminales de guerra como Rodrigo Londoño - crédito Colprensa

Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, tenía plazo hasta este 14 de julio de 2026 para presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y certificar su regreso a Colombia tras un viaje autorizado a España, pero una declaración suya sobre la posibilidad de no volver abrió la hipótesis de que pudiera quedar en condición de prófugo si incumplía una salida que el mecanismo de justicia definió como improrrogable.

“PREVÉNGASE al compareciente que conforme a lo dispuesto por la SRVR debe asistir de manera virtual a la diligencia programada el 24 de junio de 2026, así como que deberá presentarse personalmente ante la Secretaría Judicial de la SeRVR a más tardar el 14 de julio de 2026 y que la salida del país autorizada en esta providencia es improrrogable salvo fuerza”, puntualiza la autorización.

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El exvicepresidente de la República durante los dos mandatos consecutivos de Álvaro Uribe Vélez señaló que el organismo ha otorgado contratos a familiares de políticos cercanos a la izquierda - crédito @PachoSantosC/X

Ante las dudas sobre si el líder del Partido Comunes iba a regresar a Colombia, el exvicepresidente de la República Francisco Santos afirmó en sus redes sociales que la JEP debería ser clausurada, puesto que no actúa, en su criterio, como un órgano encargado de buscar la reconciliación, sino que ayuda a los criminales.

Incluso, señaló que la JEP no otorgó justicia a las víctimas del conflicto armado en Colombia, sino que fomentó los beneficios a los líderes de las extintas Farc.

“Hay que cerrar la JEP cómplice de estos criminales de guerra, que la verdad se salieron con la suya. Comenzar por desfinanciarla y acabar con esos cómodos salarios, como el de la esposa de Iván Cepeda Que vergüenza de proceso de paz que no trajo paz, no trajo justicia, no trajo reconciliación y si trajo impunidad. Juan Manuel Santos”, escribió en su cuenta de X.

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A la par, sostuvo que la entidad liderada por el magistrado Alejandro Ramelli ha otorgado contratos a familiares de políticos cercanos a la izquierda, como Pilar Rueda, esposa del excandidato presidencial, Iván Cepeda, que se reintegró el 8 de julio de 2026 como asesora de Despacho de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

Daniel Briceño sostuvo que si Timochenko escapaba de Colombia, el escándalo sería similar a lo ocurrido con Carlos Ramón González - crédito @Danielbricen/X

Bajo la misma línea, el congresista electo por el Centro Democrático Daniel Briceño afirmó que “si el señor alias Timochenko se queda en Europa y no vuelve al país, la JEP será cómplice de que uno de los delincuentes más grande de la historia de Colombia se haya volado, así como el gobierno Petro es cómplice de la fuga Carlos Ramón González”, expuso en la misma plataforma.

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La propuesta de De la Espriella y la llegada de ‘Timochenko’

La controversia coincidió con otro frente político: el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que buscará desmontar el esquema de justicia transicional surgido del Acuerdo de Paz 2016 y afirmó que intentará que el excomandante de las extintas Farc vuelva a prisión cuando asuma el Gobierno el 7 de agosto de 2026.

Rodrigo Londoño se presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para certificar su regreso a Colombia - crédito Suministrado infobae

Cabe recordar que Londoño viajó a España invitado por Izquierda Unida y con autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz. La orden le exigía regresar y presentarse personalmente ante la Secretaría Judicial de la SeRVR a más tardar este 14 de julio de 2026, después de una agenda internacional prevista entre el 20 de junio y el 12 de julio.

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La pregunta central que abrió el caso fue si el exjefe guerrillero volvería o no. Citado por Blu Radio, Londoño respondió sobre su situación actual: “Voy a ver si vuelvo”.

Esa frase elevó la tensión porque, de no presentarse dentro del término ordenado, el excomandante quedaría en incumplimiento frente a la jurisdicción que supervisa sus obligaciones como compareciente del sistema de justicia transicional.

Tras la controversia, circularon vía redes sociales videos y fotografias en redes sociales en los que Londoño apareció en instalaciones de la JEP para reportar su llegada al país y acreditar el cumplimiento de la orden judicial. El medio ya había informado que la comparecencia personal del 14 de julio de 2026 era un requisito que Timochenko había atendido en ocasiones anteriores.

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