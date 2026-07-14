Día clave para la selección argentina: entrenará por última vez antes de la semifinal del Mundial frente a Inglaterra

Argentina tendrá su último entrenamiento este martes 14 de julio antes del duelo contra Inglaterra por las semifinales del Mundial. Alrededor de las 12.30 (hora Argentina), tres jugadores atenderán a la prensa en la zona mixta y luego habrá 15 minutos de práctica abierta para los medios. Por la tarde, Lionel Scaloni protagonizará la protocolar conferencia de prensa.
Declan Rice volverá a ser titular en la selección de Inglaterra tras superar una enfermedad viral y dejar atrás molestias físicas antes de la semifinal del Mundial contra Argentina en Atlanta. Según informaron The Guardian y Sky Sports, el mediocampista del Arsenal no solo se recuperó de un proceso viral contraído en México, sino que también logró superar una dolencia crónica en la espalda, lo que le permitió entrenar con normalidad junto al resto del plantel inglés en Kansas City.
LAS FOTOS DEL VIAJE DE KANSAS CITY A ATLANTA
Argentina aterrizó por la noche del lunes a la sede del duelo de semifinales
La selección argentina llega a la semifinal de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México con la mira puesta en el bicampeonato, pero un análisis de The Guardian advierte sobre fragilidades tácticas y físicas en el equipo dirigido por Lionel Scaloni. El reporte del medio británico, publicado en la previa del choque ante Inglaterra, desglosa los puntos altos y bajos de la albiceleste, señalando la dependencia de la creatividad de Lionel Messi, las limitaciones del mediocampo y la vulnerabilidad del sector derecho de la defensa.
Lionel Scaloni tendrá el último entrenamiento para definir la formación que jugará las semifinales del Mundial 2026 ante Inglaterra. El encuentro se realizará el miércoles 15 de julio desde las 16 (hora Argentina) en Atlanta.