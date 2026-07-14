Deportes

Día clave para la selección argentina: entrenará por última vez antes de la semifinal del Mundial frente a Inglaterra

Cerca del mediodía, hablarán tres jugadores de la Albiceleste y luego se realizará la práctica. Más tarde, Lionel Scaloni afrontará la conferencia de prensa

Guardar
Google icon

Argentina tendrá su último entrenamiento este martes 14 de julio antes del duelo contra Inglaterra por las semifinales del Mundial. Alrededor de las 12.30 (hora Argentina), tres jugadores atenderán a la prensa en la zona mixta y luego habrá 15 minutos de práctica abierta para los medios. Por la tarde, Lionel Scaloni protagonizará la protocolar conferencia de prensa.

13:32 hsHoy

El alivio en Inglaterra por la recuperación de una de sus figuras antes del choque con Argentina: el 11 titular que pararía Tuchel

La prensa británica confirmó la presencia de Declan Rice en el mediocampo tras superar problemas físicos

Inglaterra recuperó a Declan Rice para el partido contra Argentina (Reuters)
Inglaterra recuperó a Declan Rice para el partido contra Argentina (Reuters)

Declan Rice volverá a ser titular en la selección de Inglaterra tras superar una enfermedad viral y dejar atrás molestias físicas antes de la semifinal del Mundial contra Argentina en Atlanta. Según informaron The Guardian y Sky Sports, el mediocampista del Arsenal no solo se recuperó de un proceso viral contraído en México, sino que también logró superar una dolencia crónica en la espalda, lo que le permitió entrenar con normalidad junto al resto del plantel inglés en Kansas City.

Leer la nota completa
13:06 hsHoy

LAS FOTOS DEL VIAJE DE KANSAS CITY A ATLANTA

Argentina aterrizó por la noche del lunes a la sede del duelo de semifinales

Argentina viajó a Atlanta para disputar las semifinales del Mundial ante Inglaterra
Gonzalo Montiel
Argentina viajó a Atlanta para disputar las semifinales del Mundial ante Inglaterra
Nicolás González
Argentina viajó a Atlanta para disputar las semifinales del Mundial ante Inglaterra
Cristian Cuti Romero
Argentina viajó a Atlanta para disputar las semifinales del Mundial ante Inglaterra
Nicolás Otamendi
Argentina viajó a Atlanta para disputar las semifinales del Mundial ante Inglaterra
Lionel Scaloni
Argentina viajó a Atlanta para disputar las semifinales del Mundial ante Inglaterra
Lautaro Martínez
Argentina viajó a Atlanta para disputar las semifinales del Mundial ante Inglaterra
Lionel Messi
Argentina viajó a Atlanta para disputar las semifinales del Mundial ante Inglaterra
Giovani Lo Celso
Argentina viajó a Atlanta para disputar las semifinales del Mundial ante Inglaterra
Rodrigo De Paul
Argentina viajó a Atlanta para disputar las semifinales del Mundial ante Inglaterra
Nicolás Tagliafico
Argentina viajó a Atlanta para disputar las semifinales del Mundial ante Inglaterra
Enzo Fernández
13:02 hsHoy

El informe de un reconocido diario inglés que habla del “punto débil” en el equipo de Argentina antes de la semifinal contra Inglaterra

Desde Inglaterra realizaron un informe con las fortalezas y debilidades del plantel comandado por Lionel Scaloni

En Inglaterra analizaron las fortalezas y debilidades de la selección argentina en la previa al cruce por semifinales (AP Foto/Abbie Parr)
En Inglaterra analizaron las fortalezas y debilidades de la selección argentina en la previa al cruce por semifinales (AP Foto/Abbie Parr)

La selección argentina llega a la semifinal de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México con la mira puesta en el bicampeonato, pero un análisis de The Guardian advierte sobre fragilidades tácticas y físicas en el equipo dirigido por Lionel Scaloni. El reporte del medio británico, publicado en la previa del choque ante Inglaterra, desglosa los puntos altos y bajos de la albiceleste, señalando la dependencia de la creatividad de Lionel Messi, las limitaciones del mediocampo y la vulnerabilidad del sector derecho de la defensa.

Leer la nota completa
12:54 hsHoy

Lionel Scaloni tendrá el último entrenamiento para definir la formación que jugará las semifinales del Mundial 2026 ante Inglaterra. El encuentro se realizará el miércoles 15 de julio desde las 16 (hora Argentina) en Atlanta.

Scaloni en el entrenamiento (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)
Scaloni en el entrenamiento (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

Temas Relacionados

Selección ArgentinaLionel ScaloniSelección Argentina Mundial 2026Mundial 2026CopaDelMundo2026Selección Inglaterra Mundial 2026Lionel Messi

Últimas noticias

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Les Bleus y la Roja se medirán en Dallas por un lugar en la ansiada final del torneo

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El informe de un reconocido diario inglés que habla del “punto débil” en el equipo de Argentina antes de la semifinal contra Inglaterra

Desde Inglaterra realizaron un informe con las fortalezas y debilidades del plantel comandado por Lionel Scaloni

El informe de un reconocido diario inglés que habla del “punto débil” en el equipo de Argentina antes de la semifinal contra Inglaterra

El alivio en Inglaterra por la recuperación de una de sus figuras antes del choque con Argentina: el 11 titular que pararía Tuchel

La prensa británica confirmó la presencia de Declan Rice en el mediocampo tras superar problemas físicos

El alivio en Inglaterra por la recuperación de una de sus figuras antes del choque con Argentina: el 11 titular que pararía Tuchel

Donald Trump y Zohran Mamdani, confirmados en la final del Mundial 2026: Nueva York y Nueva Jersey serán el epicentro del fútbol global

El presidente de Estados Unidos y el alcalde neoyorquino estarán presentes este domingo en la gran final del estadio MetLife, donde la definición del título mundial y el cruce de figuras políticas prometen acaparar todas las miradas

Donald Trump y Zohran Mamdani, confirmados en la final del Mundial 2026: Nueva York y Nueva Jersey serán el epicentro del fútbol global

Harry Kane se rindió ante Messi y lanzó una advertencia a sus compañeros en la previa al partido entre Argentina-Inglaterra

El delantero inglés se deshizo en elogios hacia el capitán argentino aunque afirmó que no jugarán sólo contra él, sino que lo harán contra un equipo

Harry Kane se rindió ante Messi y lanzó una advertencia a sus compañeros en la previa al partido entre Argentina-Inglaterra

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Gobierno reúne a la mesa política para ordenar las reformas que quiere Milei y confía en suspender las PASO

El Gobierno reúne a la mesa política para ordenar las reformas que quiere Milei y confía en suspender las PASO

La inflación de EEUU se desaceleró más de lo esperado en junio por la baja en los precios de la gasolina

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 14 de julio

Llegaron “Tini Tini”, “De Paul” y “Tim Payne” a La Rural: empezó el ingreso de animales a la Expo de Palermo

Cábalas de exportación: una empresa chaqueña empezó a vender a Europa aceite de palo santo, el del ritual de la Selección

INFOBAE AMÉRICA

Una madre del sur de Florida es acusada de encadenar a su hija de 13 años a una cerca durante horas

Una madre del sur de Florida es acusada de encadenar a su hija de 13 años a una cerca durante horas

La inflación de EEUU se desaceleró más de lo esperado en junio por la baja en los precios de la gasolina

Robos, asaltos y violaciones provocan una nueva advertencia de viaje en EE. UU. para un popular destino vacacional en el Caribe

El estado de Florida relanza el programa Hometown Heroes con USD 50 millones para facilitar la compra de vivienda

La directora del FMI llega a Uruguay para reunirse con Orsi en medio del reclamo por un mayor esfuerzo fiscal

DEPORTES

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El informe de un reconocido diario inglés que habla del “punto débil” en el equipo de Argentina antes de la semifinal contra Inglaterra

El alivio en Inglaterra por la recuperación de una de sus figuras antes del choque con Argentina: el 11 titular que pararía Tuchel

Donald Trump y Zohran Mamdani, confirmados en la final del Mundial 2026: Nueva York y Nueva Jersey serán el epicentro del fútbol global

Harry Kane se rindió ante Messi y lanzó una advertencia a sus compañeros en la previa al partido entre Argentina-Inglaterra