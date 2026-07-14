¿Cambio de esquema y jugadores? Scaloni define la formación de Argentina contra Inglaterra por el pase a la final del Mundial

Lionel Scaloni define el equipo para enfrentar a Inglaterra el miércoles (Reuters/Denny Medley)

La selección argentina se encuentra en los momentos decisivos de la antesala al partido de mañana por las semifinales del Mundial 2026 ante Inglaterra en Atlanta, desde las 16.00, y Lionel Scaloni comienza a delinear el equipo titular que saldrá al campo de juego. Hasta el momento, son dos las principales dudas que tiene el entrenador campeón del mundo y que intentará despejar en el último entrenamiento que se lleva adelante en suelo norteamericano.

En la práctica de ayer, el estratega de Pujato ensayó con una línea de tres defensores con la presencia de Nicolás Otamendi junto con Cristian Cuti Romero y Lisandro Martínez, la dupla de centrales indiscutida. En el equipo se mantendría Nicolás Tagliafico por la banda izquierda y faltaría definir el lateral derecho entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. Otra variable en este caso es que se meta Nicolás González como lateral-volante.

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Otra de las pruebas de Scaloni fue la de armar un mediocampo con Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Una variante en el caso de que el técnico se incline por un 4-4-2 es que aparezca Exequiel Palacios y Giuliano Simeone. La ausencia en ese boceto es la de Rodrigo De Paul, quien podría salir para darle ingreso a Otamendi en la línea de tres con los dos laterales volantes (3-5-2). En caso de mantenerse el esquema del último encuentro ante Suiza, el Motorcito pelearía su lugar con el ex mediocampista de River Plate y el hijo del Cholo Simeone.

Rodrigo De Paul podría salir del equipo titular en la semifinal ante Inglaterra (REUTERS/Lee Smith)

En la delantera está todo más claro con la estrella Lionel Messi y Julián Álvarez, quien viene de marcar un golazo en el tiempo extra ante Suiza, en el duelo de cuartos de final. ¿El arquero? No hay dudas que será Emiliano Dibu Martínez. Un último dato que da fe de que Scaloni podría realizar modificaciones es que el entrenador que lleva 102 partidos al frente de la Selección nunca repitió la formación en tres encuentros consecutivos.

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Argentina tendrá su último entrenamiento este martes 14 de julio antes del duelo contra Inglaterra por las semifinales del Mundial con el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath. Alrededor de las 12.30 (hora Argentina), tres jugadores atenderán a la prensa en la zona mixta y luego habrá 15 minutos de práctica abierta para los medios. Por la tarde, Lionel Scaloni protagonizará la protocolar conferencia de prensa, según informó la AFA.

La Albiceleste, defensora del título obtenido en Qatar 2022, llega a la instancia de semifinales tras haber ganado los seis partidos previos. Tres en fase de grupos (3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania) y los restantes en los duelos de eliminación directa (3-2 a Cabo Verde, 3-2 a Egipto y 3-1 a Suiza). El detalle es que en los cruces de 16avos y cuartos se precisó del alargue para obtener la clasificación, mientras que en los octavos el encuentro se definió en el tiempo de descuento con el cabezazo de Enzo Fernández y tras ir perdiendo 2-0 ante los Faraones.

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El camino de Inglaterra es similar, aunque los dirigidos por Thomas Tuchel empataron un encuentro: 0-0 ante Ghana por la zona de grupos. Antes le había ganado 4-2 a Croacia y 2-0 a Panamá para liderar la primera fase. En 16avos de final, los Tres Leones eliminaron a República Democrática del Congo por 2-1, gracias a Harry Kane luego de ir perdiendo, en octavos superaron 3-2 a México en el estadio Azteca y en cuartos hicieron lo propio con Noruega (2-1): dieron vuelta el marcador gracias a un doblete de Jude Bellingham.

El cuadro de los cruces del Mundial 2026