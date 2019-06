Alvarado acompañará a Estudiantes de Río Cuarto a la segunda categoría del fútbol argentino y con relación al ascenso conseguido por el combinado marplatense, Sáez destacó: San Jorge no vino a jugar y no podemos hacer nada frente a eso. Entiendo que se le de el partido ganado a ellos, pero es una lástima porque el rival no estuvo a la altura".