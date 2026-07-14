La divertida reacción de Vicky y Stefy Xipolitakis al video viral del pelotazo: “Nos acomodaron las ideas”

El sábado a la noche, Argentina venció a Suiza 3 a 1 en tiempo suplementario en el Arrowhead Stadium de Kansas City y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará a Inglaterra. El partido se definió recién en la prórroga, en una noche que tuvo a miles de hinchas en las tribunas. Entre ellos estaba Vicky Xipolitakis, que se encuentra en Estados Unidos trabajando junto a Marley en la conducción de Por el Mundo Mundial, el ciclo que emite Telefe. Y aunque el fútbol se llevó el protagonismo, Vicky se las arregló para generar su propio momento viral con su hermana Stefy.

Todo ocurrió durante la previa del encuentro. Las mediáticas estaban en la tribuna del Kansas City Stadium disfrutando del ambiente cuando una pelota salió despedida hacia el público e impactó de lleno en sus cabezas. El golpe rebotó y terminó alcanzando también a un hombre que se encontraba parado detrás de ellas. El momento quedó registrado por los celulares de varios hinchas presentes y en minutos comenzó a circular por las redes sociales.

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En el video se ve a Vicky de espaldas a la cámara, con su look mundialista: jean blanco, camiseta de la selección argentina, gorra a tono y flecos celestes y blancos en los brazos. A su lado Stefy, también uniformada en celeste y blanco para seguir el partido. La secuencia muestra el instante exacto en que la pelota va directo hacia ellas, rebota casi en simultáneo en sus cabezas -primero Stefy, después Vicky- y sigue su trayectoria. Tras el impacto, Vicky se agacha de inmediato, se toma la cabeza y segundos después rompe en carcajadas mientras sigue compartiendo el momento con la hinchada.

Lejos de molestarse, la propia Vicky fue una de las primeras en difundir las imágenes y se tomó la situación con el humor y la buena onda que la caracterizan. Las compartió en su cuenta de Instagram, donde acumula más de dos millones de seguidores, y también las llevó a X, donde escribió: “Me acomodaron las ideas jajajaja”, junto a los emojis de la bandera argentina y un corazón.

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Su hermana Stefy Xipolitakis, que se unió a su hermana y al conductor para vivir el partido por los cuartos de final, también recibió el golpe en la cabeza y reaccionó en Instagram con la misma cuota de humor: “Jajjajajajajajjaja, ¿nos habrán acomodado los patos que nos faltan???? ¿Qué decís, Fede?”. El comentario iba dirigido a Federico Hoffmann, productor de Por el Mundo, quien también había compartido el video en Instagram con una descripción escueta y precisa: “Lo mejor del partido de ayer”.

El video superó el millón de reproducciones y desató una catarata de comentarios. “Siempre son un meme jajaja, las amo”, “Un millón de personas en el estadio y le va a dar a ellas”, “Siempre protagonista de los mundiales”, “Son unas reinas, se ríen de todo y disfrutan, esa es la actitud”, “Es una bendición Vicky”, “Fue el golpe de suerte” y “¿Qué posibilidades había de que les pegue a las dos?” fueron algunas de las reacciones que circularon entre los usuarios.

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Vicky y Stefy Xipolitakis en el Maracaná en el Mundial 2014 (Foto: Captura TV)

Vicky se incorporó a Por el Mundo Mundial tras la salida de Ian Lucas, ganador de MasterChef Celebrity de Telefe, y desde entonces acompaña a Marley en la cobertura del torneo. El pelotazo en Kansas City se sumó así a una larga lista de momentos que la tienen como protagonista involuntaria, esta vez con el Mundial como escenario.

Está no es la primera vez que las hermanas Xipolitakis se convierten en meme por la copa del Mundo. Años atrás, en Brasil 2014, las hermanas fueron captadas en la cancha celebrando un gol del seleccionado nacional y lo mismo sucedió con Stefy en Qatar 2022, donde la Scaloneta se consagró ganadora de la Copa del Mundo.

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