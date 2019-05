"Cuando yo vine acá, me dijo el presidente: 'Vení que vamos a ascender. Ya está todo hablado. Este año vamos a ascender nosotros'. Pensé que íbamos a jugar al fútbol y que íbamos a ganar por el equipo que teníamos. Pasando los partidos, empezaron los árbitros a cobrar a favor de nosotros que nada que ver. Cualquier falta o algo era todo a favor de nosotros. Hoy el primer penal creo que no fue penal y cobró. El otro día contra Ramallo allá, Alvarado acá le echaron como a tres jugadores y cobró todo para nosotros. Así siempre tenía un penal a favor todos los partidos o los árbitros mismos metían para adentro. Por eso digo que ya estaba todo arreglado el ascenso este fue todo. Fue todo pago por los árbitros, cobraban todo para nosotros. Así que no fue algo luchado, ¿me entendés? Acá estaban todos arreglados los árbitros. De visitante o de local ganábamos sí o sí. Por eso te digo que ya estaba todo arreglado el ascenso este porque dicen que ya le debían un favor al presidente desde el año pasado, que no ascendió".