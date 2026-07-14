La mirada de los medios del mundo sobre la definición del Mundial: por qué no eligen a Argentina como candidata

Messi, Kane, Mbappé y Lamine Yamal, figuras de las semifinalistas del Mundial

(Desde Estados Unidos) El Mundial entró en la cuenta regresiva a la gran final, que se jugará el próximo domingo en el estadio con sede en Nueva York-Nueva Jersey. Allí será el lugar donde intentará llegar la selección argentina que dirige Lionel Scaloni. Pero antes, deberá superar a Inglaterra en lo que se espera será uno de los partidos con más interacciones de la Copa del Mundo. Por el otro lado del cuadro, los que chocarán en Dallas este martes serán Francia y España, dos de los candidatos naturales a levantar el trofeo de la FIFA.

Y si de candidatos hablamos, por lo visto hasta el momento en lo que va del torneo, y según la opinión pública futbolera y en la prensa internacional, Argentina parece que llega a las semifinales como el último con chances de lograr un bicampeonato que sería histórico, ya que desde el Brasil de Pelé, que cosechó los títulos en Suecia 1958 y Chile 62. Hace 64 años que un seleccionado no logra repetir en la cita máxima del fútbol mundial.

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En la última práctica abierta para la prensa de Argentina en Kansas City, Infobae habló con varios medios extranjeros para que analicen si ven al campeón defensor con posibilidades de llegar a la definición y cómo analizan el duelo ante los ingleses de este miércoles en la ciudad de Atlanta. La primera en dar su opinión fue Luisa Oliveira, de UOL Brasil. “España y Francia son consideradas favoritas, especialmente Francia. Tiene un plantel lleno de grandes jugadores como Olise, Mbappé y Dembelé. España también es muy fuerte, fue creciendo a lo largo de la competición. Yo creo que las personas ven a Argentina como muy fuerte porque es el actual campeón, tiene una fuerza mental muy grande y jugadores que pueden decidir en cualquier momento. Y lo tiene a Messi. Pero hasta ahora enfrentó a equipos que no son considerados de primera línea como Cabo Verde, Egipto y Suiza. Y tuvo muchas dificultades ante esos equipos. Mostró un espíritu de lucha muy fuerte, una fuerza mental, mucha pasión en el campo, pero el fútbol no está”, analizó.

La opinión de la prensa extranjera sobre la candidatura de Argentina

Otro de los que se prestó al juego fue Alonso Cabral, de Fox México y Tigo Sports para Centroamérica. ¿Ve candidata a la Selección? “Respecto a Argentina, la verdad es que yo veo a Francia por encima de los otros tres. O sea, sí veo a Francia un escaloncito, lo veo un poco mejor que los otros tres equipos. Entonces, sí me parece que en esa semifinal (contra España) podría estar el principal candidato a ganar. Evidentemente, en una final no puedes decir por adelantado absolutamente nada. Pero sí veo a Francia un poco por arriba de España, de Inglaterra y de Argentina. Futbolísticamente y ofensivamente, sobre todo también, Francia tiene un equipo espectacular, pero de menos en una Copa del Mundo, en una final de Copa del Mundo, nada se puede dar por sentado. Pero el que llegue, Argentina o Inglaterra, si es que Francia califica, por supuesto, Argentina o Inglaterra va a ser un partido extremadamente cerrado. No, yo no daría a ningún favorito”, explicó.

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Por su parte, Mauricio Molano, de Gol Caracol (Colombia), también eligió al seleccionado que tiene como capitán y figura a Kylian Mbappé como el de más chances de ganar el Mundial. “Creo que para mí es uno de los grandes favoritos, sin ninguna duda, por lo que ha mostrado, por su fortaleza, por su juego y porque tiene, pues obviamente, a uno de los goleadores en este caso, que es Mbappé. Pero no podemos descartar a la selección argentina. Y todo ello entendiendo, yo que he estado detrás de la selección desde el primer día, que es una selección que a pesar de las dificultades, que a pesar de los momentos difíciles que ha vivido, ha sido muy resiliente, es decir, ha sabido superarse ante la adversidad. Y yo creo que a veces, en este tipo de torneos tan cortos, es más importante incluso el resultado que la manera como se juega. Y yo creo que Argentina ha entendido eso, que cuando no se puede con fútbol, se puede con ganas, con garra, con empuje”, dijo el cronista que siguió al conjunto de Scaloni desde que pisó Estados Unidos.

Otra de las preguntas que respondieron los periodistas fue a quién veían con mayores chances de avanzar a la final entre argentinos e ingleses. “Yo veo muy equilibrado porque Inglaterra creció a lo largo de la competición después de vencer a México y Noruega. Tiene grandes jugadores como Harry Kane, como Bellingham, que pueden decidir. Yo creo que es el primer test de Argentina, el gran primer test de Argentina en este Mundial es Inglaterra y un conjunto intenso, más físico. Argentina puede sufrir un poco con esto porque está muy cansada con dos juegos de ciento 120 minutos. Creo que no va a ser fácil para Argentina”, aseguró Oliveira.

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La opinión de la prensa extranjera sobre la candidatura de Argentina

La mirada del corresponsal mexicano en la Copa del Mundo fue de paridad entre ambos equipos de cara a la semifinal de este miércoles. “Yo creo que a los dos les falta todavía alcanzar su mejor nivel. Tienen posibilidad de crecer. No hemos visto todavía el mejor nivel de ambos, por lo que sabemos de los jugadores que tienen y por lo que hemos visto en otras ediciones. Evidentemente, cambió la forma de jugar de Argentina en este Mundial respecto a Qatar, pero todavía creo que hay jugadores que podrían tener un nivel más alto como Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, a pesar del gol frente a Suiza. Julián Álvarez, la verdad es que Julián ha jugado de manera impresionante en el esfuerzo físico, extraordinario, pero con el balón, ayer lo vimos, sabemos lo que es capaz de hacer, lo que hizo ante Suiza fue simple y llanamente extraordinario, ¿no? Entonces, que aparezca más ese Julián. El propio Lautaro también, que insisto, es que parece que ha cambiado la forma de jugar de ellos dos, mucho más por un esfuerzo físico. Y veo cerradisimo el partido, porque también del lado de Inglaterra, quizás el tema físico, jugadores como Declan Rice, que es importantísimo en la media cancha de ellos, lo mismo que Anthony Gordon, que realmente se ha salido del molde, ¿no? O sea, ya sabemos de su calidad en Newcastle, ahora jugador del Barcelona, por supuesto, pero ha tenido un Mundial impresionante. Me parece un duelo muy cerrado. Ojalá se quede todo en la cancha, pero hay mucha rivalidad alrededor. El tema de la seguridad va a ser importante y los veo muy parejo. Un 50 y 50”, analizó Cabral.

Y en el caso de Molano de TV Caracol, siguió la línea de los otros dos periodistas. Para ellos, se viene una batalla futbolística entre los de Scaloni y Tuchel. “Partido muy complicado. Creo que para Argentina será completamente diferente a lo que ha vivido ante las otras selecciones. Creo que ahí entenderemos el verdadero nivel de la selección argentina. Lástima que sea en la semifinal y lo digo porque esta será una real selección, una campeona del mundo y con jugadores interesantes como Harry Kane, Bellingham, entre otros. Pero yo creo que va a ser un partido muy interesante, además por el contexto que trae este partido, porque es un contexto que no tiene que ver sólo con el fútbol, sino con la política y con otro tipo de cosas. Pero creo que si en lo netamente futbolístico nos metemos, para el aficionado, para los que nos gusta el fútbol, va a enriquecer el paladar con este partido de fútbol”, agregó.

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Por último, Infobae les preguntó a los tres cómo veían el apoyo que podría recibir en sus países la selección argentina, la única no europea que está entre las cuatro mejores de la Copa del Mundo en Norteamérica. ¿Respuestas? “Todos querían que Brasil fuera campeón. Hay una rivalidad grande con Argentina, pero al mismo tiempo hay una identificación. Yo creo que lo que los brasileños están buscando es una identidad. La selección nacional está buscando una identidad, y Argentina tiene eso de sobra. Entonces, creo que, que hay una admiración por la selección argentina. Muchos brasileños tienen ese sentimiento, pero creo que va a ser dividido. Algunos contra Argentina, otros a favor, pero no veo una gran parte favorable a alguno de esos equipos”, vaticinó Oliveira.

La opinión de la prensa extranjera sobre la candidatura de Argentina

En el caso del corresponsal de México, su mirada fue en línea con la rivalidad que se forjó en las últimas dos décadas por los cruces entre ambos en los Mundiales. “La verdad es que México también tiene una afinidad con España importante. Entonces, hay mucha gente que apoya a la selección española como su segundo equipo. Pero también hay mucha gente que quiere a Messi, ¿no? Que muchos aficionados en México de Messi, muchos, muchos, muchos, como en todo el mundo. Yo creo que el tema del odio a Argentina y el antiargentinismo es más, me parece un tema de redes sociales, ¿no? De gente que no da la cara, gente que escribe en el anonimato, porque en el trato personal, sí creo que Messi y los españoles tienen más afinidad que con Francia o Inglaterra”, explicó Cabral.

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La despedida quedó en la voz de Molano, de Caracol. “El aficionado colombiano, si me lo preguntas, está dividido. Está dividido entre quienes aman el fútbol de los clubes de Argentina, porque muchos son seguidores de los clubes de Argentina, y entre quienes quedaron con esa espina guardada de la final de la Copa América. Entonces, creo que para el aficionado de Colombia, que incluso esperaba, como lo decías, estar acá en Kansas y disputar ese partido de cuartos de final, va a ser un sabor agridulce poder verlo. Además, porque fue una selección colombiana que se fue invicta, fue una selección colombiana que mostró buen nivel y una selección colombiana que se va producto de errar penales. Pero yo creo que, aún con ese sinsabor, también hay mucho aficionado que es hincha de Messi, que es hincha de Argentina y que sobre todo le gusta el fútbol de la albiceleste”, concluyó.