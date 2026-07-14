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El mal momento de Jimena Barón en un hotel de Miami: “Nos robaron”

La actriz denunció en sus redes lo ocurrido durante su viaje con sus hijos y con su pareja, Matías Palleiro

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Le robaron a Jimena Barón en el hotel en Estados Unidos

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La cantante y actriz argentina Jimena Barón vivió un inesperado robo en un hotel de Estados Unidos, donde sustrajeron el cochecito de su hijo mientras se encontraba alojada junto a su familia. El incidente generó malestar y desencadenó una búsqueda dentro del establecimiento, según relató la propia artista en sus redes sociales.

La actriz se encuentra en Estados Unidos con su novio Matías Palleiro, el hijo de ambos, Arturo, y Morrison, el niño que tuvo con Daniel Osvaldo. Además de disfrutar de algunos partidos del Mundial, y de recorrer los parques de Disney, Jimena detectó la desaparición del cochecito infantil, elemento esencial para la movilidad de su hijo de un año. La artista compartió de manera pública su experiencia, describiendo la frustración y el enojo que le produjo la situación. “Puse carteles por todo el hotel porque nos robaron el cochecito.”, expresó Barón en una grabación difundida a través de sus historias de Instagram.

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Le robaron a Jimena Barón en el hotel en Estados Unidos
El relato de Jimena Barón expuso la desconfianza y la sensación de desamparo que le generó el robo en el hotel

El relato de Barón expuso el impacto que tuvo el hecho en su rutina diaria y en la de su hijo. “Alguien lo tiene, eso es lo que me da bronca”, insistió la cantante. Además, remarcó que, más allá del valor material, la preocupación principal radicaba en la incomodidad para la familia, especialmente en la movilidad del niño y en el esfuerzo físico que representaba para ella. Según su testimonio, el hotel donde ocurrió el robo es de grandes dimensiones, lo que dificultó la localización del objeto sustraído.

La artista emprendió una búsqueda personal dentro de las instalaciones, colocando avisos en distintas áreas del hotel con la esperanza de que el cochecito fuera devuelto. “Estoy poniendo carteles por todas partes. Hay alguien, alguien acá tiene mi cochecito adentro, ¿entendés? Yo no me puedo ir a dormir”, relató Barón en sus publicaciones. El episodio fue seguido por una serie de mensajes en los que la cantante expresó su indignación y desconfianza hacia los huéspedes del hotel, subrayando el malestar de verse obligada a interrogar mentalmente a los presentes.

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Tres imágenes: Dos mujeres empujan un coche de bebé en la calle. Una mujer se toma una selfi en un espejo. Un hombre, una mujer y un coche de bebé en el reflejo de un cristal.
Aquí algunas imágenes del cochecito que para usaba su más pequeño

El robo del cochecito no solo afectó la logística diaria de la familia, sino que también puso en evidencia la vulnerabilidad de los visitantes en alojamientos de gran tamaño, donde la circulación de personas dificulta el control de objetos personales. Según la propia Jimena no perdió tiempo en buscar soluciones alternativas y anticipó la compra de un nuevo cochecito para su hijo, aunque insistió en que la acción de quien sustrajo el objeto resultó especialmente molesta por tratarse de un bien destinado a un niño.

Durante su relato, la cantante argentina abordó el componente emocional que acompañó el incidente, haciendo hincapié en la sensación de desamparo y desconfianza generada por la situación. “Es esa sensación de mierda de que te roben un cochecito, porque es obvio que hay un bebé que se quedó sin movilidad y una madre que se va a quedar sin espalda”, manifestó en sus historias de Instagram.

Hombre con gafas de sol, mujer, niño y bebé con chupete posan sonriendo, con cielo azul y nubes de fondo, y una superficie oscura en primer plano.
El caso de Jimena Barón reavivó la preocupación por la seguridad de turistas y viajeros en alojamientos durante el Mundial de fútbol

La experiencia de Barón motivó mensajes de apoyo de parte de sus seguidores, quienes replicaron las publicaciones en redes sociales y ofrecieron palabras de aliento ante la situación. Y al parecer la buena energía dio resultado.

Jimena se fue a dormir y el amanecer la recibió con una buena noticia. “Acabo de abrir los ojos. El cochecito apareció. Lo deben haber dejado en la puerta de la habitación y Matías lo entró. No sé dónde está Matías. Apenas aparezca les develaré el misterio”, señaló mostrando la prueba manteniendo cautiva a su audiencia con ese sutil “continuará”.

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