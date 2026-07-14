‘La Bella Luz’ tendrá su propia miniserie por América Televisión: Michelle Alexander mostrará lo que no se vio detrás de la orquesta

¡Noticia bomba! La reconocida orquesta de cumbia La Bella Luz sella una alianza con la prestigiosa casa productora Del Barrio Producciones. Prepárate para conocer la increíble historia detrás de sus éxitos. ¡Muy pronto! Video: Instagram Michelle Alexander

Michelle Alexander y Del Barrio Producciones llevarán a la televisión peruana la historia de La Bella Luz, una de las orquestas más representativas de la cumbia nacional. La productora confirmó este lunes 13 de julio el acuerdo firmado con los fundadores de la agrupación, Óscar Custodio Chavesta y Pilar Torres, para desarrollar una miniserie que retratará más de tres décadas de trayectoria familiar y musical. La producción se transmitirá por América Televisión.

El anuncio se hizo oficial en el programa Mande quien mande, donde los propios fundadores del grupo y el cantante Óscar Junior Custodio —conocido por el público como ‘Senderito’— compartieron la noticia junto a Alexander. La revelación generó reacciones inmediatas en redes sociales, con comentarios de seguidores que celebraron que la historia de la orquesta nacida en Monsefú, Lambayeque, en 1994, llegue por primera vez a la pantalla chica.

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El proyecto y las voces detrás del anuncio

Alexander explicó que la decisión de producir esta serie no respondió únicamente al peso musical de la agrupación, sino a la historia humana que hay detrás de ella. “Cuando conocí la historia de La Bella Luz entendí que iba mucho más allá de la música. Es el recorrido de una familia que apostó por un proyecto propio y logró mantenerse vigente durante más de treinta años en una industria profundamente competitiva. Esa es la historia que queremos contar”, señaló la directora general de Del Barrio Producciones.

Michelle Alexander y Del Barrio Producciones llevarán a América Televisión una miniserie sobre La Bella Luz, una orquesta clave de la cumbia peruana.

La miniserie abordará los orígenes de la orquesta, su expansión desde el norte del país hacia el ámbito nacional y los momentos de quiebre que marcaron su historia. Para Custodio Chavesta, la producción representa una oportunidad de mostrar una faceta que sus seguidores desconocen. “Quienes siguen a La Bella Luz conocen nuestras canciones y nuestros conciertos, pero muy pocos saben cómo nació la orquesta, las decisiones que tuvimos que tomar o los momentos que estuvieron a punto de cambiar nuestra historia”, afirmó el fundador.

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‘Senderito’, quien creció dentro de la agrupación familiar, sumó su perspectiva al anuncio. “Crecí viendo el trabajo de mis padres para sacar adelante la orquesta. Esta producción permitirá conocer todo lo que ocurrió antes de que el público escuchara la primera canción de La Bella Luz”, comentó el cantante.

En el programa, Alexander también dejó abierta la posibilidad de que el propio ‘Senderito’ participe de alguna forma en la ficción, dado que el joven siempre tuvo como sueño ingresar a la televisión. La agrupación también se pronunció en sus redes sociales con entusiasmo: “Iniciamos oficialmente un nuevo camino junto a Del Barrio Producciones. Este es solo el comienzo de un proyecto muy especial que estamos ansiosos por compartir con ustedes”, publicaron este lunes.

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Del Barrio Producciones confirmó el acuerdo con Óscar Custodio Chavesta y Pilar Torres para contar más de tres décadas de historia de La Bella Luz.

Con el acuerdo firmado, Del Barrio Producciones inicia ahora la etapa de investigación y desarrollo del proyecto. El nombre definitivo de la producción aún no se ha confirmado, aunque en el programa se barajaron tres opciones —Amor, senderito del alma, Senderito a la fama y ¿Quién será mi Bella Luz?— y Alexander se inclinó por la tercera.

Quiénes son La Bella Luz y qué ha hecho Del Barrio Producciones con la música peruana

La Bella Luz nació en 1994 en Monsefú como un proyecto entre hermanos bajo el nombre inicial de ‘Familia Custodio Chavesta’. La búsqueda de un nombre más comercial llevó a Óscar Custodio a bautizarla como La Bella Luz, en parte inspirado en una abuela llamada Luz. El posicionamiento del nombre fue, según el propio fundador, uno de los primeros retos que enfrentó la orquesta.

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Con el tiempo, la agrupación se consolidó en la escena de la cumbia peruana con éxitos como ‘Coqueta’, ‘Ella no supo querer’, ‘Disjockey’, ‘Sed de amor’ y su popular ‘Mix Gilda’, y llegó a protagonizar duelos musicales con otras agrupaciones del género como Corazón Serrano. Su 31º aniversario, celebrado a fines de 2025, contó con la presencia de figuras como Magaly Medina y María Pía Copello como madrinas del evento, en una noche que se volvió viral en redes sociales.

Magaly Medina recordó el episodio que conectó al futbolista con la orquesta y dejó la frase más comentada de la noche. Infobae Perú / Captura: Radio Nueva Q

Del Barrio Producciones, por su parte, tiene una trayectoria consolidada en la producción de series biográficas musicales para la televisión peruana. Alexander fue pionera en el formato con la miniserie sobre la cantante folklórica Dina Páucar, cuyo éxito de audiencia abrió el camino para proyectos similares.

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Luego vinieron Néctar en el cielo, basada en la vida de Jhonny Orosco, líder del Grupo Néctar, y Tu nombre y el mío, inspirada en la trayectoria de Deyvis Orosco. La productora, fundada en 2006 junto a sus hijos y con más de 50 ficciones en su catálogo, también tiene en carpeta un documental sobre la cantante criolla Susana Baca.

La miniserie sobre La Bella Luz se suma a esa línea de producciones que buscan llevar a la pantalla historias de músicos y agrupaciones que han marcado la identidad popular del Perú, con fecha de estreno aún por confirmar.

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