"Yo no sé si Messi ha sido desaprovechado, se han llegado a tres finales. Sin embargo, se han perdido. No entiendo esa obligación de que cada vez que un entrenador firma un contrato, se va a Barcelona a verlo a Messi. Es preocupante. Es el mejor jugador del mundo, eso no lo vamos a discutir. Pero tenés que ver a todos los jugadores. Al mejor jugador del mundo dejalo, no tenés que preguntarle nada. Tenés que intentar rodearlo con otro jugadores", respondió al ser consultado sobre si el capitán albiceleste no fue explotado por los estrategas argentinos en el seleccionado.