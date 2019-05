"Venir un mes y pico al seleccionado me mato, pero estar acá es muy valioso para mí. Igual, a la vuelta voy a seguir. Las materias que estaba dando este cuatrimestre, que eran dos, me di de baja. Igualmente, voy a dar dos finales que tengo", explicó el mediocampista, que a pesar de perder tiempo de la cursada, reconoce estar viviendo un momento que lo marcará para siempre con la selección argentina jugando el Mundial Sub 20.