En otro orden, el arquero aseguró que el próximo año recuperará su puesto en la Selección: "Sé que el arco, el año que viene, va a volver a ser mío. No tengo ninguna duda de eso. No me preocupa para nada no haber jugado ayer o la doble fecha. Y me puse muy contento de que, tanto Cachorro Marchesín como Gero Rulli, hayan hecho un gran trabajo".