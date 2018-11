Icardi no sólo se siente cómodo en este ciclo, en el que apoya claramente la continuidad de Scaloni ("En este nuevo ciclo nos sentimos muy cómodos y muy bien con todo el cuerpo técnico, con Leo, con todos"), sino que se suma a la elipsis de Dybala hacia la etapa anterior: "Cuando era convocado antes, no se sentía lo que se siente ahora, porque antes había jugadores de más experiencia y ahora hay jugadores que llegan desde abajo, que quieren hacer méritos, y eso nos da un plus".