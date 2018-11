"Nos sentimos cómodos con todos. Se formó algo muy lindo. Viví lo anterior y no había tanto compañerismo y amistad. Ojalá que pueda seguir. Cuando vine acá, no sentía esto. Se siente. Somos todos jóvenes. Antes, con jugadores de experiencia, no se sentía". La frase de Mauro Icardi a la salida del vestuario del estadio Malvinas Argentinas resultó más noticia que su primer gol en la Albiceleste o que el triunfo de la Selección 2-0 ante México en su última prueba de 2018.